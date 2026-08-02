Obavijesti

News

Komentari 1
Vozač ozlijeđen

Drama kod Dramlja: Nisu htjeli pokazati kartu pa napali vozača i konduktera, oštetili bus...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Drama kod Dramlja: Nisu htjeli pokazati kartu pa napali vozača i konduktera, oštetili bus...
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Policajci su nakon dojave građana vrlo brzo pronašli počinitelje i uhitili te ih priveli u Policijsku postaju Crikvenica

Tri mladića, od kojih dvojica maloljetnih, u subotu su privedeni nakon što su na području Dramlja napali konduktera i vozača autobusa te kamenjem oštetili autobus, izvijestili su iz Policijske uprave primorsko- goranske u nedjelju. Riječ je o 20-godišnjaku i dvojici maloljetnika, hrvatskim državljanima, koji su oko 21 sati počeli vrijeđati konduktera i naguravati se s njim, kad ih je zatražio vozne karte, a oni mu ih nisu predali.

Tada je kolegi pokušao pomoći vozač, 33-godišnji strani državljanin, a tri mladića su ga u naguravanju lakše ozlijedili te su pobjegli iz autobusa.

LJETNE AKCIJE Pazi se! USKOK vreba i na plaži
Pazi se! USKOK vreba i na plaži

Bježeći su na autobus bacili kamenje i oštetili vjetrobransko staklo.

Policajci su nakon dojave građana vrlo brzo pronašli počinitelje i uhitili te ih priveli u Policijsku postaju Crikvenica.

Trojica osumnjičenika su sankcionirana prekršajno zbog remećenja javnog reda i mira, a 20-godišnjaka će se i kazneno prijaviti nadležnom državnom odvjetništvu pod sumnjom da je počinio kažnjivo djelo oštećenja tuđe stvari, naveli su iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Otac na mrežama najavio crni scenarij?! Troje mrtvih u požaru, on ostavio uznemirujuću poruku
KUĆA UŽASA U ZAGORJU

Otac na mrežama najavio crni scenarij?! Troje mrtvih u požaru, on ostavio uznemirujuću poruku

Susjedi su čuli eksploziju u kući u Svetom Križu u Začretju. Odmah su pozvali vatrogasce. Oni su nakon gašenja pronašli tri tijela, a doznaje se da je riječ o ocu i dvoje maloljetne djece
UDARNI VIKEND Zatvaraju tunel Brezik na A1, kolona duga 3 km
GUŽVE PREMA MORU

UDARNI VIKEND Zatvaraju tunel Brezik na A1, kolona duga 3 km

Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora kolona iz smjera čvora Kosnica duga je oko 12 kilometara, dok se iz smjera čvora Sveta Nedelja proteže oko sedam kilometara
VUČIĆ OBNAVLJA VOJSKU...ali vojnici bježe: Evo tko mu rado daje tenkove, haubice, avione
VELIKA ANALIZA

VUČIĆ OBNAVLJA VOJSKU...ali vojnici bježe: Evo tko mu rado daje tenkove, haubice, avione

NOVI EXPRESS Ugledni i upućeni vojni analitičar u detalje objašnjava što je u pozadini brzog i skupog procesa obnove borbenih potencijala Beograda i kako bi to sve skupa moglo završiti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026