TRAGEDIJA

Drama kod Dubrovnika: Čovjek pao u more, spasioci zbog jakog vjetra morali otkazati potragu

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dubrovački dnevnik

U akciji spašavanja sudjelovali su pripadnici Lučke kapetanije, policijskih službenika i HGSS-a, a službama se priključio i Dubrovčanin Dominko Radić.

Hitne službe u popodnevnim satima tragale su za muškarcem iz BiH koji je tijekom fotografiranja s obitelji na stijenama pao u more nakon što su ga povukli valovi, piše Dubrovački dnevnik.

Ipak, zbog nemirnog mora i valova, službe su morale otkazati potragu.

- Dao sam sve od sebe i prvi put da nisam nikoga izvukao u životu, eto... - rekao je Radić za Dubrovački vjesnik. 

- Nije moguće više bilo ništa, valovi su viši od sedam metara, ovi su drugi mislili da će i mene morat spašavati, prebilo mi je barku s prove, skoro dvije ure sam na sve načine pokušavao učiniti nešto, ali nažalost našao sam samo crevju i gaće za koje se potvrdilo da pripadaju tom čovjeku. Sreća u nesreći je da eto nije odnijelo dva dječaka koji su bili s njim, ali bojim se da nade nema - dodao je.

Zbog jakog vjetra niti helikopter nije bio u mogućnosti doći, stoga su spasioci odustali nakon dvosatne potrage.

