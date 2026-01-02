Obavijesti

News

Komentari 1
KOD ILOKA

Na Dunavu se nasukao brod s 800 tona gnojiva. Spriječili su katastrofu, akcija trajala 80 sati

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Na Dunavu se nasukao brod s 800 tona gnojiva. Spriječili su katastrofu, akcija trajala 80 sati
4
Foto: vusz.hr

'Pozvat ćemo Krizni stožer iz Srbije na sastanak kako bismo analizirali i poboljšali prekograničnu suradnju. U ovakvim situacijama zajedničko djelovanje na Dunavu mora biti na višoj razini', poručio je Dimić

Na Dunavu kod Iloka Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, vatrogasci i ostale službe spriječili su katastrofu nakon  80 sati intervencije. Uspješno su odsukali baržu sa 862 tone umjetnog gnojiva, a stanovništvo nije bilo ugroženo ni u jednom trenutku.

Na konferenciji za medije Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije iznijeli su detalje o nezgodi koja je započela 27. prosinca oko 18 sati u Mohovskom kanalu, gdje je došlo do nasukavanja barže koju je potiskivao brod Via. Voditelj Službe Civilne zaštite Vukovar i član Stožera Stjepan Draganić pojasnio je kako je situacija bila iznimno ozbiljna jer je na barži PZ 91001 bilo uskladišteno 862 tone uree (umjetnog gnojiva). Zbog udara u podvodne stijene, voda je prodrla u potpalublje.

Foto: vusz.hr
47 LJUDI JE POGINULO VIDEO Širi se nova snimka užasa u Švicarskoj: Pokušali su vatru ugasiti krpom, nastala panika
VIDEO Širi se nova snimka užasa u Švicarskoj: Pokušali su vatru ugasiti krpom, nastala panika

- Imali smo sreću što je brod konstrukcijski građen s duplim dnom. Voda je prodirala samo u vanjsku oplatu, a vatrogasci su je neprekidno ispumpavali. Ni u jednom trenutku nije došlo do miješanja vode i uree, što je ključno za sprječavanje ekološkog zagađenja, naglasio je.

Budući da je 30 metara barže bilo čvrsto nasukano, rješenje je pronađeno u pretovaru tereta. Tek kada je oko 500 tona uree prebačeno na drugo plovilo, barža se rasteretila, oslobodila sa stijene i postala ponovno plovna.

Foto: vusz.hr
BRAČNI PAR VODI BAR OD 2015. Vlasnica bara na švicarskom skijalištu bila je u požaru za vrijeme tragedije: Ima opekline
Vlasnica bara na švicarskom skijalištu bila je u požaru za vrijeme tragedije: Ima opekline

- Odmah smo kontaktirali direktora Vodovoda. Područje Iloka opskrbljuje se pitkom vodom iz zdenaca, a ne izravno iz Dunava. Čak i da je došlo do otapanja gnojiva, stanovništvo bi bilo sigurno, izjavio je zamjenik župana i načelnik Stožera Darko Dimić.

Direktor vukovarskog Vodovoda, Mladen Markešić, upozorio je na važnost lokacije.

Foto: vusz.hr

- Sreća u nesreći je što se nasukavanje dogodilo kod Iloka. Da se ovo dogodilo uzvodno kod Vukovara, situacija bi bila znatno ozbiljnija. Ipak, naše su službe bile u punoj pripravnosti za dodatne analize, rekao je.

EMMANUELE GALEPPINI U Švicarskoj poginuo i mladi talentirani talijanski golfer (17)
U Švicarskoj poginuo i mladi talentirani talijanski golfer (17)

Brod je plovio pod slovačkom zastavom na relaciji Rumunjska - Bogojevo. Iako je informacija o nezgodi stigla sa srbijanske strane, kompletnu akciju spašavanja odradile su hrvatske službe.

- Pozvat ćemo Krizni stožer iz Srbije na sastanak kako bismo analizirali i poboljšali prekograničnu suradnju. U ovakvim situacijama zajedničko djelovanje na Dunavu mora biti na višoj razini, poručio je Dimić.

Foto: vusz.hr

Cijeli postupak završili su 31. prosinca kada je brod sigurno otpremljen u Republiku Srbiju. U akciji su, uz Stožer civilne zaštite, sudjelovali i vatrogasci, policija, carina, Lučka kapetanija te Hrvatske vode. Daljnji očevid o uzrocima nasukavanja provodi Lučka kapetanija.

Iako se promet teretnim brodovima i pretovar u Luci Vukovar smanjio zbog geopolitičke situacije u Ukrajini, iz Stožera napominju da Dunavom i dalje prolazi velik broj plovila, uključujući preko 500 kruzera godišnje, što zahtijeva stalnu pripravnost svih žurnih službi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
KRUŽI VIDEO Konobarice nosile 'zapaljeni' šampanjac po klubu prije jezivog požara u Švicarskoj
NJIHOV 'SPECIJALITET'

KRUŽI VIDEO Konobarice nosile 'zapaljeni' šampanjac po klubu prije jezivog požara u Švicarskoj

Mlade konobarice s neonskim kacigama iznad glave su nosile boce s pričvršćenim prskalicama, a iskre su pritom gotovo dodirivale stropove kluba
Nova godina i nova pravila: Raste minimalac, ali i računi...
STIŽU POSKUPLJENJA

Nova godina i nova pravila: Raste minimalac, ali i računi...

Banke ne smiju naplaćivati naknadu za otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, korištenje internetskog i mobilnog bankarstva, uplatu i podizanje gotovine na šalteru i bankomatima, izdavanje i korištenje debitne kartice,
Traži se misteriozni junak iz Zagreba: 'Pomogao mi je s djecom, želim mu se zahvaliti'
ČOVJEK IZ ŽUTOG CADDYJA

Traži se misteriozni junak iz Zagreba: 'Pomogao mi je s djecom, želim mu se zahvaliti'

Vozila sam sinove u bolnicu. Mlađem se stanje pogoršalo. Samo je jedan čovjek, u žutom Caddyju, stao. Nazvao je Hitnu i čekao s nama, rekla je majka Ivana Lacković koja je u potrazi za 'Čovjekom'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026