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Novi napad hutista

Drama kod Meke! Saudijci srušili hutistički dron, poručili: 'Sveta mjesta su crvena linija!'

Piše HINA,
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Drama kod Meke! Saudijci srušili hutistički dron, poručili: 'Sveta mjesta su crvena linija!'
Foto: Pixabay
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Saudijska Arabija odlučno reagira na prijetnje svetim mjestima, ističući da će poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu Meke i hodočasnika, dok hutisti negiraju optužbe o napadu.

Saudijska protuzračna obrana uništila je u utorak bespilotnu letjelicu hutista južno od Meke, prije nego što je ušla u zabranjeni zračni prostor iznad tog svetog grada, rekao je glasnogovornik vojne koalicije koja se bori protiv jemenskih hutista, skupine povezane s Iranom. Sigurnost dvaju najsvetijih mjesta islama i hodočasnika predstavlja "crvenu liniju", rekao je glasnogovornik koalicije Turki al-Malki u srijedu rano ujutro, dodavši da će koalicija poduzeti potrebne mjere odvraćanja protiv hutista. 

Meka, dom svetišta važnih muslimanima diljem svijeta, najsvetiji je islamski grad i središte godišnjeg hodočašća hadža – jednog od pet stupova islama – na koje svake godine odlaze milijuni muslimana. 

Malki je opisao taj incident kao drugi pokušaj hutista da napadnu Meku, nakon onoga što je koalicija nazvala lansiranjem balističke rakete u srpnju 2017. godine. 

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Saudijska Arabija izdala je sigurnosna upozorenja za dijelove zemlje u utorak, uključujući Meku i druge gradove, nakon tjedan dana napada boraca povezanih s Iranom koji su kraljevinu dublje uvukli u sukob na Bliskom istoku. 

Vojni izvor iz redova hutista zanijekao je da ta skupina predstavlja prijetnju Meki ili drugim svetim mjestima, u izjavi koju je u srijedu prenijela novinska agencija SABA, pod kontrolom hutista. 

Hutisti su preuzeli nadzor nad dijelovima jemenske obale Crvenog mora s pogledom na Bab el-Mandeb, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza, čime ugrožavaju saudijski izvoz nafte preusmjeren iz Hormuškog tjesnaca. 

Skupina je tijekom proteklog tjedna najavila nekoliko velikih napada na Saudijsku Arabiju, uključujući napade na zračnu bazu u ponedjeljak, za koje tvrdi da su bili odmazda za zračne napade na Jemen.

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