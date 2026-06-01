Francuska mornarica u nedjelju se ukrcala na još jedan ruski naftni tanker tijekom operacije provedene na otvorenom moru u Atlantiku "uz podršku nekoliko partnera, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo", objavio je u ponedjeljak predsjednik Emmanuel Macron
Drama na Atlantiku! Francuska mornarica upala na ruski tanker, Macron: 'Dosta je!'
Prema atlantskoj pomorskoj upravi, presretanje naftnog tankera, koji je dolazio iz Murmanska u Rusiji, dogodilo se "više od 400 nautičkih milja (740 km) zapadno od vrha Bretanje". "Nakon što se tim ukrcao, pregledom dokumenata potvrđene su sumnje u vezi s nepravilnošću isticanja zastave. Izvješće je podneseno javnom tužitelju u Brestu, koji ima nadležnost prema pomorskom sudu", dodao je isti izvor.
Brod "trenutačno prate brodovi francuske mornarice do sidrišta radi daljnjih provjera", izjavila je pomorska uprava u priopćenju.
"Neprihvatljivo je da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pravo mora i financiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine već više od četiri godine", dodao je francuski predsjednik u poruci popraćenoj fotografijama ukrcaja.
"Ovi brodovi, koji ne poštuju najosnovnija pravila pomorske plovidbe, također predstavljaju prijetnju okolišu i sigurnosti sviju“, inzistirao je Emmanuel Macron, tvrdeći da je francuska "odlučnost“ u borbi protiv ruske flote iz sjene "konstantna i potpuna“.
Presretanje ovog naftnog tankera, Tagora, četvrto je takve vrste koje je izveo Pariz, nakon presretanja brodova Deyna i Grinch u Sredozemnom moru u ožujku i siječnju 2026., te broda Boracay u rujnu 2025. uz obalu Bretanje na zapadu Francuske dok je plovio bez zastave.
Sva su tri broda zadržana, a zatim im je dopušteno da odu nakon plaćanja kazni.
Francuska je 8. travnja objavila da želi udvostručiti kazne koje se primjenjuju na prekršaje neisticanja zastave i neposluh kako bi ojačala sredstva za borbu protiv brodova ruske flote iz sjene, prema izvorima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+