MJEŠTANI GA BRANE

DRAMA NA HVARU Kamionom blokirao ulicu: 'Nema na more'

Piše Marta Divjak,
Tijekom vikenda hvarska policija je zaprimila nekoliko dojava građana o vozilu koje je u ulici Put Podstina parkirano na način da u potpunosti onemogućava nesmetan prolaz i pristup stambenim objektima. Osim što je tako blokirao prometnicu, vlasnik je na prednje vjetrobransko staklo automobila zalijepio natpis sadržaja "Nema na more“.

- Time je kod više građana izazvao uznemirenost i nesigurnost te je na naročito drzak i nepristojan način narušio javni red i mir - stoji u policijskom priopćenju.

Policija je odmah po dojavama izašla na mjesto događaja i utvrdila da vozilo pripada 37-godišnjem muškarcu kojeg su uhitili i odveli pred sud.

- Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je on svjesno i bez opravdanog razloga stanarima ulice onemogućio pristup njihovim nekretninama. Također, svojim je postupkom doveo u pitanje mogućnost prolaska hitnih službi kao i svih ostalih korisnika javne površine - napisali su.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana, no sud ga je nakon saslušanja pustio na slobodu.

Mještani ga brane

Kako piše Morski.hr, 37-godišnjak se navodno zainatio zbog gradnje hotela u istoj ulici pa je odlučio blokirati put i k tome na kamion postavio natpise poput "nema na more" i "Hormuz". S druge strane, Hvarani su na društvenim mrežama pokušali opravdati blokadu, te napisali kako taj put uopće nije bio predviđen za promet vozila.

- Tamo su bile stepenice, kasnije su se nasule i napravljena je cesta. Istina je da je zid napuknuo, povlačeći za sobom i susjednu kuću, već prije nekoliko godina upravo zbog stalnog prolaženja auta, a sad je situacija došla do eskalacije jer prolaze (jedva) veliki kamioni koji su zid dodatno i izgrebali. Kad bi se trebalo reagirati, kad zid padne, kad nekome poklopi auto ili ne daj Bože dijete! Taj "tip" nije vlasnik kuće nego terena do kuće s kojom dijeli isti zid. Već ranije je upozoravao nadležne, ali eto kako vidimo bez rezultata - jedan je od komentara.

