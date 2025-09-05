Obavijesti

News

Komentari 0
POSADA PRIJAVILA PROBLEM

Drama na letu: Avion star više od 30 godina prisilno sletio u Beograd, u kabini bilo dima!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Drama na letu: Avion star više od 30 godina prisilno sletio u Beograd, u kabini bilo dima!
Foto: Alberto Lo Bianco

Drama na nebu: Lufthansa let iz Sofije prisilno sletio u Beograd zbog dima u kabini! Putnici i posada sigurno evakuirani, putovanje nastavljeno zamjenskim avionom

Let njemačke aviokompanije Lufthansa na liniji LH1425 Sofija – Frankfurt u petak je morao izvanredno sletjeti na beogradski aerodrom Nikola Tesla zbog prijave dima u kabini.

Incident se dogodio dok se avion, Airbus A321 registarske oznake D-AIRA, nalazio u rumunjskom zračnom prostoru na visini od oko 9.754 metra. Posada je tada prijavila problem i uključila squawk 7700, što označava opću zrakoplovnu uzbunu, te odlučila avion hitno preusmjeriti.

EKSKLUZIVNO Hrvat na letu užasa: Zatvoreni u avionu 7 sati. Netko prijetio da će raznijeti sve: 'Jesmo taoci?!'
Hrvat na letu užasa: Zatvoreni u avionu 7 sati. Netko prijetio da će raznijeti sve: 'Jesmo taoci?!'

Zrakoplov je sigurno sletio u Beograd oko 13 sati, gdje su ga dočekali vatrogasci i medicinski timovi, u skladu s protokolima za ovakve situacije. Svi putnici i članovi posade evakuirani su bez ozljeda, izvijestio je Aero.rs.

Kako zrakoplov nije bio u voznom stanju, Lufthansa je putnike preusmjerila na zamjenski let. Novi avion, koji je poletio iz Sofije, stigao je u Beograd odakle su putnici nastavili putovanje prema Frankfurtu.

Airbus A321 s oznakom D-AIRA jedan je od najstarijih aviona tog tipa u Lufthansinoj floti – proizveden je 1993. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'
HOROR U SLAVONIJI

Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'

Neće biti procesuiran jer nema 14 godina i ne može kazneno odgovarati
EKSKLUZIVNO Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...
NEVJEROJATNO I SKANDALOZNO!

EKSKLUZIVNO Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...

Zagrebačka bolnica propustila mu je dati otkaz ugovora o radu kad je aktivirao 6+6. Suzdržavamo se od komentara, rekli su nam iz Ravnateljstva. Beroš se nedavno prijavio na natječaj u istoj bolnici...
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025