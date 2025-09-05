Drama na letu: Avion star više od 30 godina prisilno sletio u Beograd, u kabini bilo dima!

Let njemačke aviokompanije Lufthansa na liniji LH1425 Sofija – Frankfurt u petak je morao izvanredno sletjeti na beogradski aerodrom Nikola Tesla zbog prijave dima u kabini.

Incident se dogodio dok se avion, Airbus A321 registarske oznake D-AIRA, nalazio u rumunjskom zračnom prostoru na visini od oko 9.754 metra. Posada je tada prijavila problem i uključila squawk 7700, što označava opću zrakoplovnu uzbunu, te odlučila avion hitno preusmjeriti.

Zrakoplov je sigurno sletio u Beograd oko 13 sati, gdje su ga dočekali vatrogasci i medicinski timovi, u skladu s protokolima za ovakve situacije. Svi putnici i članovi posade evakuirani su bez ozljeda, izvijestio je Aero.rs.

Kako zrakoplov nije bio u voznom stanju, Lufthansa je putnike preusmjerila na zamjenski let. Novi avion, koji je poletio iz Sofije, stigao je u Beograd odakle su putnici nastavili putovanje prema Frankfurtu.

Airbus A321 s oznakom D-AIRA jedan je od najstarijih aviona tog tipa u Lufthansinoj floti – proizveden je 1993. godine.