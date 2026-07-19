Drama na moru kod Pule: Brodica izgorjela i završila na dnu, drugu spasili od potonuća

Na području istarskog akvatorija danas se koordinirano postupalo u dva izvanredna događaja, u kojima se spašavalo plovila, bez stradalih i ozlijeđenih. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci, (MRCC Rijeka), danas je koordinirala spasilačke aktivnosti u suradnji sa Lučkom kapetanijom Pula, prema dva plovila u zapadnom dijelu istarskog akvatorija, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Foto: Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture

U nedjelju u 14.18 sati u MRCC Rijeka zaprimljena je dojava očevica o požaru na brodici u uvali Valmižeja, kod Premanture, slijedom čega je u suradnji sa Lučkom kapetanijom Pula odmah pokrenuta spasilačka akcija prema mjestu dojave, kamo su angažirani i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Pula. O događaju je obaviještena Postaja pomorske i aerodromske policije Pula (PPAP Pula) te nadležna Policijska uprava u Puli.

Dolaskom na poziciju službenici pulske Kapetanije zatekli su brodicu dužine 8 metara požaru nadgrađa, koji su vatrogasci pokušavali staviti pod nadzor, dok su istovremeno osigurane brodice i druga nautičarska plovila na vezovima, u perimetru požarne opasnosti. Unatoč naporima vatrogasaca, brodica, hrvatske zastave i u vlasništvu državljanina Republike Hrvatske potonula je u 16.35 sati. Oko mjesta potonuća postavljene su plutajuće brane, kako bi se preveniralo i saniralo eventualno površinsko onečišćenje mora. Lučka kapetanija Pula provodi očevid o uzrocima ove pomorske nesreće.

Foto: Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture

Iz MRCC Rijeka izvijestili su u 15.04 sati Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o incidentnoj situaciji brodice u sastavu tvrtke Plovput d.o.o., koja je primala more tijekom boravka na vezu, u pulskoj luci. Službenici LK Pula odmah po dojavi izašli su na poziciju gdje su pripadnici JVP Pula radili na izbacivanju mora iz potpalublja. Prodor mora zaustavljen je u 16.15 sati, nakon čega je saniran tehnički nedostatak na brodici, koja je ostala osigurana na vezu do dovršetka inspekcijskog nadzora i provjere tehničke ispravnosti za plovidbu. Na mjestu havarije nema onečišćenja mora i morskog okoliša, a očevid o uzrocima ove pomorske nesreće provodi se u nadležnosti Lučke kapetanije Pula.

Cjelokupan postupak vađenja olupine dvotrupne jedrilice, koja je početkom srpnja potonula kod Hvara od posljedica požara, uspješno je proveden pod nadzorom Ispostave lučke kapetanije Hvar. Aktivnosti na pripremi olupine dvotrupne jedrilice za vađenje sa dna mora, na poziciji Srednja lokva, u uvali Tiha, unutar starogradskog zaljeva na otoku Hvaru započela je u petak, 17. srpnja u 06.00 sati. S obzirom kako je svaka aktivnost usmjerena na vađenje i zbrinjavanje potonulih objekata složen pothvat, prije početka komercijalne operacije provedene su sve administrativne i pravne radnje, sukladno propisanim uvjetima i načinima postupanja s ciljem uklanjanja podstandardnih pomorskih objekata, podrtina i potonulih stvari, iz mora.

Foto: Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture

Pripremne podmorske radnje na olupini jedrilice dužine 18,43 metra, u vlasništvu domaće charter tvrtke izvršili su djelatnici profesionalne ronilačke skupine, nakon čega je započeo postupak komercijalnog vađenja, koji je trajao je nešto više od sat vremena i dovršen je danas u 12.00 sati. Nakon podizanja olupine na morsku površinu započela je faza pripreme za tegalj, što je okončano istog dana u 21.00 sati. Po završetku svih provjera olupina je osigurana plutajućim stabilizatorima i otegljena u splitsku Sjevernu luku, gdje je izvađena iz mora i deponirana na operativnoj obali. Nakon uklanjanja olupine, mjesto potonuća dvotrupne jedrilice ostalo je ograđeno plutajućom branom do dovršetka svih propisanih radnji uklanjanja plutajućih dijelova i čišćenja podmorskog okoliša od ostataka podrtine, što je izvršila komercijalno angažirana ronilačka skupina.

Tijekom današnjeg dana izvršeno je sedam akcija hitnih medicinskih prijevoza pacijenata sa hrvatskih otoka na kopno. MEDICO akcije izvršili su službenici zadarske i splitske kapetanije te jednu akciju službenici LK Šibenik, čime je broj MEDICO akcija od početka srpnja dosegao ukupno 30 izvršenih hitnih medicinskih prijevoza pacijenata. Podsjetimo, MEDICO akcije izvršavaju službenici kapetanija temeljem poziva i na zahtjev zdravstvenih djelatnika.