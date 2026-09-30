DRAMA NA NEBU Ruski i ukrajinski piloti se potukli u avionu kojim su upravljali

FlyDubai je potvrdio da je na letu Dubai-Tel Aviv izbila tučnjava između dva pilota. Prema izraelskom Kanalu 12, jedan od pilota bio je Rus, a drugi Ukrajinac.

Prema kanalu, sukob je trajao "nekoliko minuta". "Piloti su se svađali u kokpitu tijekom leta, a jedan od njih je izgubio svijest", izjavio je Flydubai. Uzrok svađe nije naveden. Oba pilota su nakon slijetanja izvedena iz aviona.

Neočekivani događaj dogodio se jutros. Posada Boeinga 737 poslala je signal za pomoć i upozorila na pokušaj otmice. Izrael je poslao dva borbena zrakoplova kako bi pratili zrakoplov. Kasnije je utvrđeno da je incident uzrokovan tučnjavom i da je tipka za pomoć slučajno pritisnuta. Let Flydubaija sletio je u Saudijsku Arabiju.