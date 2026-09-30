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NEVJEROJATNO

DRAMA NA NEBU Ruski i ukrajinski piloti se potukli u avionu kojim su upravljali

Piše Filip Sulimanec,
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DRAMA NA NEBU Ruski i ukrajinski piloti se potukli u avionu kojim su upravljali
Foto: Flightradar24.com
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Piloti su se svađali u kokpitu tijekom leta, a jedan od njih je izgubio svijest", izjavio je Flydubai

FlyDubai je potvrdio da je na letu Dubai-Tel Aviv izbila tučnjava između dva pilota. Prema izraelskom Kanalu 12, jedan od pilota bio je Rus, a drugi Ukrajinac.

Prema kanalu, sukob je trajao "nekoliko minuta". "Piloti su se svađali u kokpitu tijekom leta, a jedan od njih je izgubio svijest", izjavio je Flydubai. Uzrok svađe nije naveden. Oba pilota su nakon slijetanja izvedena iz aviona.

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Neočekivani događaj dogodio se jutros. Posada Boeinga 737 poslala je signal za pomoć i upozorila na pokušaj otmice. Izrael je poslao dva borbena zrakoplova kako bi pratili zrakoplov. Kasnije je utvrđeno da je incident uzrokovan tučnjavom i da je tipka za pomoć slučajno pritisnuta. Let Flydubaija sletio je u Saudijsku Arabiju.

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