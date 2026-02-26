Obavijesti

NA TENERIFIMA

Drama na odmoru: Norveški kralj hitno je hospitaliziran

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Borja Suarez

Harald V (89) primljen je u bolnicu na Tenerife zbog infekcije i dehidracije, a oporavak nastavlja uz suprugu i osobnog liječnika

Admiral

Norveški kralj Harald (89), koji se razbolio tijekom odmora u Španjolskoj, u četvrtak će biti otpušten iz bolnice, izvijestila je kraljevska palača.Najstariji europski šef države prevezen je u utorak u bolnicu na španjolskom otoku Tenerifeu, gdje je privatno boravio na odmoru. Palača je izvijestila da pati od kožne infekcije na nozi i od posljedica dehidracije.

Kralj će, zajedno sa suprugom, kraljicom Sonjom, nastaviti privatni boravak na Tenerifima, a odluka o tomu kad će se vratiti kući još nije donesena, priopćila je palača. Ondje će nekoliko dana ostati i kraljev osobni liječnik da bi pratio razvoj događaja, dodaje se u priopćenju.

