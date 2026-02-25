Epsteinovi dokumenti: Ostavke i uhićenja u Europi, u SAD-u tiho

Nedavno objavljivanje milijuna dokumenata povezanih s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom izazvalo je pravi politički potres diljem Europe.

Uhićenja bivših prinčeva i istaknutih diplomata, ostavke ministara i premijerovih savjetnika te pokretanje brojnih kaznenih istraga postali su svakodnevica. Istovremeno, s druge strane Atlantika, u Sjedinjenim Američkim Državama, posljedice su znatno suzdržanije i uglavnom ograničene na ostavke u korporativnom svijetu, dok ključne političke figure ostaju netaknute.

Pad britanskih moćnika

Nigdje potres nije bio jači nego u Ujedinjenom Kraljevstvu. U samo nekoliko dana, skandal je srušio dvojicu iznimno moćnih ljudi. Prvo je, pod sumnjom za zlouporabu položaja, uhićen bivši princ Andrew Mountbatten-Windsor. Dokumenti su sugerirali da je kao britanski trgovinski izaslanik 2010. godine dijelio povjerljive vladine informacije s Epsteinom. Njegovo uhićenje, prvo takvo za jednog višeg člana kraljevske obitelji u više stoljeća, potvrdilo je dubinu krize koja je započela oduzimanjem njegovih kraljevskih titula.

Samo četiri dana kasnije, policajci u civilu odveli su iz njegova londonskog doma Petera Mandelsona, bivšeg veleposlanika u SAD-u i jednog od arhitekata modernih laburista. Mandelson, poznat po nadimku "Princ tame" zbog svoje vještine u političkim spletkama, uhićen je pod sumnjom da je Epsteinu prosljeđivao osjetljive vladine podatke dok je bio ministar u vladi Gordona Browna. Informacije su navodno uključivale i detalje o planu spašavanja banaka nakon financijske krize 2008. godine, što je moglo imati golemu tržišnu vrijednost. Njegov pad bio je strmoglav: u rujnu je smijenjen s veleposlaničke pozicije, a početkom veljače podnio je ostavku u Domu lordova.

Ova uhićenja izazvala su i krizu u vladi premijera Keira Starmera. Njegov šef kabineta, Morgan McSweeney, i direktor komunikacija, Tim Allan, podnijeli su ostavke, preuzimajući odgovornost za sporno imenovanje Mandelsona unatoč poznatim vezama s Epsteinom. Starmer se javno ispričao Epsteinovim žrtvama, no njegov politički položaj ostaje nesiguran.

Lančana reakcija diljem Europe

Val posljedica brzo se proširio i na ostatak kontinenta. U Norveškoj je Thorbjørn Jagland, bivši premijer i nekadašnji glavni tajnik Vijeća Europe, optužen za tešku korupciju nakon što su dokumenti otkrili da je s obitelji boravio na Epsteinovim imanjima, uključujući i zloglasni privatni otok. On je završio u bolnici u kritičnom stanju nakon navodnog pokušaja suicida.

Ubrzo je ostavku podnijela i norveška veleposlanica u Jordanu, Mona Juul, jer se ispostavilo da je Epstein u oporuci ostavio deset milijuna dolara njezinoj djeci. Čak se i norveška princeza Mette-Marit morala javno ispričati zbog održavanja kontakata s Epsteinom.

U Francuskoj je Jack Lang, bivši ministar kulture, podnio ostavku na mjesto predsjednika Instituta arapskog svijeta u Parizu zbog istrage o pranju novca povezane s Epsteinom.

U Slovačkoj je Miroslav Lajčák, savjetnik za nacionalnu sigurnost premijera Roberta Fica, odstupio nakon što su u javnost procurili njegovi kompromitirajući e-mailovi s Epsteinom iz 2018. godine.

Tišina s druge strane Atlantika

Dok su u Europi padale glave, reakcija u Sjedinjenim Državama bila je upadljivo tiha. Ministarstvo pravosuđa objavilo je da u novim dokumentima nema dokaza za pokretanje kaznenog progona protiv istaknutih američkih javnih osoba. Bivši predsjednici Bill Clinton i Donald Trump, čija se imena spominju tisućama puta, ostali su izvan dosega istraga.

Analitičari ističu kako europski parlamentarni sustavi omogućuju bržu smjenu dužnosnika pod pritiskom javnosti, dok američki sustav, pogotovo kad su u pitanju figure poput predsjednika u drugom mandatu, pruža veću zaštitu.

Posljedice su se stoga osjetile gotovo isključivo u privatnom sektoru. Niz moćnih direktora i odvjetnika podnio je ostavke kako bi zaštitili reputaciju svojih tvrtki. Među njima su Brad Karp, predsjednik utjecajnog odvjetničkog ureda Paul, Weiss, koji je u priopćenju naveo da je postao "smetnja", zatim Kathy Ruemmler, glavna pravnica u Goldman Sachsu, te Thomas Pritzker, izvršni predsjednik lanca hotela Hyatt.

Iako su izrazili žaljenje zbog poznanstva s Epsteinom, nitko od njih nije suočen s kaznenim prijavama. Jedini visoki dužnosnik pod pritiskom, ministar trgovine Howard Lutnick, zadržao je svoju poziciju unatoč priznanju da je s obitelji posjetio Epsteinov privatni otok.