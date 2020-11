Drama na pruzi: Kod Lipovljana trčali za lokomotivom, sama krenula prema drugom vlaku...

Željezničari u Lipovljanima trčali su za lokomotivom koja se sama pokrenula. U suprotnom smijeru strojovođa je stao na crvenom semaforu i gledao kako prema njemu ide lokomotiva bez čovjeka...

<p>Za dlaku i pukom srećom u nedjelju ujutro izbjegnut je frontalni sudar dviju lokomotiva na pruzi Lipovljani u smjeru Banove Jaruge. Heroji koji su spasili stvar bili su ljudi sa željeznice koji su doslovce, doznajemo, trčali za lokomotivom koja je vukla teret od tisuću tona i koja je klizila ususret drugoj lokomotivi. No da stvar bude još gora, u odbjegloj lokomotivi nije bilo baš nikoga...</p><p>Naime, u priči koja zvuči kao da je izašla iz Alan Forda, odvijala se prava drama kada je nešto prije 8.00 sati strojovođa na kolodvoru u Lipovljanima parkirao lokomotivu stranog prijevoznika. Grdosija je to od oko 120 tona i iza sebe je, neslužbeno doznajemo, imala kompoziciju vagona s kontejnerima teškima oko tisuću tona.</p><p>No limeni div odlučio se u jednom trenutku "odmetnuti" te se lokomotiva potpuno sama pokrenula. Prema neslužbenim pretpostavkama, strojovođa vjerojatno nije osigurao i u potpunosti zakočio lokomotivu koja se pod svojom težinom počela kotrljati prugom sama od sebe. </p><p>No, ususret njoj nailazila je druga lokomotiva jednog privatnog prijevoznika. Na svu sreću, u ključnom se trenutku upalilo crveno svjetlo te je strojovođa privatnog prijevoznika stao. Dok je čekao na crvenom semaforu, primijetio je da mu ususret ide višetonska lokomotiva s kompozicijom kontejnera i da ne namjerava stati... Bio je priseban te je krenuo u 'rikverc'. Odbjegla lokomotiva ušla je na mjesto gdje je čas prije sa svojom lokomotivom stajao strojovođa privatnog prijevoznika. </p><p>U međuvremenu su željezničari s kolodvora u Lipovljanima primijetili da se prazna lokomotiva "odmetnula" i da se kreće otvorenom prugom te su se, doznajemo, počeli utrkivati za vlakom.</p><p>U posljednji tren uskočili su na kompoziciju te na zadnjem vagonu povukli kočnicu i zaustavili vlak. </p><p>Odbjegla lokomotiva i lokomotiva sa strojovođom privatnog prijevoznika (zelena lokomotiva na slici) zaustavile su se 20-ak metara jedna od druge. </p><p>U sisačkoj policiji potvrdili su kako je tijekom nedjelje trajao očevid. Do incidenta je došlo prilikom primopredaje smjena kada je strojovođa koji je došao u jutarnju smjenu primijetio udaljavanje lokomotive, pa potom žurno reagirao, potvrdili su nam u policiji i najavili da će ujutro biti više službenih informacija. </p><p>Pitali smo i HŽ Infrastrukturu o ovom incidentu, te su ga šturo potvrdili. </p><p>- U nedjelju u 7:41 sati došlo je do izvanrednog događaja u kolodvoru Lipovljani. Pruga na dionici Lipovljani – Novska bila je zatvorena za promet do okončanja policijskog očevida u 13:26 sati - odgovorili su.</p><p>O svemu smo poslali upit i na privatnog prijevoznika te podružnicu stranog prijevoznika i objavit ćemo njihov odgovor kad ga primimo. </p>