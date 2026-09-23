ZASTOJ NA PRUZI Vlak stao kod Kutine: Kasnili više od dva sata

Kako su nam potvrdili iz HŽ Putničkog prijevoza večeras je došlo do kvara vlaka koji je iz Slavonije putovao prema Zagrebu.

- Došlo je do kvara na garnituri vlaka između Banove Jaruge i Kutine - rekli su nam. Dodaju da je nekoliko puta u vlaku nestalo struje dok je strojovođa pokušavao otkloniti kvar.

- Nakon 126 minuta kašnjenja vlak je krenu iz Kutine prema Zagrebu - rekli su nam.

Dodaju i kako putnici mogu poslati mail s reklamacijom i tražiti povrat novca.