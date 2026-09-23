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KVAR OTKLONILI

ZASTOJ NA PRUZI Vlak stao kod Kutine: Kasnili više od dva sata

Piše Luka Safundžić,
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ZASTOJ NA PRUZI Vlak stao kod Kutine: Kasnili više od dva sata
ILUSTRACIJA | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Kako nam je potvrđeno, tijekom otklanjanja kvara došlo je i do nestanka struje...

Kako su nam potvrdili iz HŽ Putničkog prijevoza večeras je došlo do kvara vlaka koji je iz Slavonije putovao prema Zagrebu.

- Došlo je do kvara na garnituri vlaka između Banove Jaruge i Kutine - rekli su nam. Dodaju da je nekoliko puta u vlaku nestalo struje dok je strojovođa pokušavao otkloniti kvar. 

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- Nakon 126 minuta kašnjenja vlak je krenu iz Kutine prema Zagrebu - rekli su nam. 

Dodaju i kako putnici mogu poslati mail s reklamacijom i tražiti povrat novca. 

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