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Uhitili su manijaka (63) koji je u vlaku u Požegi mahao nožem: U kući mu pronašli i zračnu pušku

Piše Antonela Šaponja, Iva Tomas,
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Uhitili su manijaka (63) koji je u vlaku u Požegi mahao nožem: U kući mu pronašli i zračnu pušku
Foto: Čitatelj 24sata
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Kako nam je ispričao čitatelj koji se nalazio u vlaku na relaciji Požega - Pleternica, putnici su se uspaničili čim su vidjeli muškarca s nožem

Muškarac (63) pod vidnim utjecajem alkohola ušao je 16. rujna oko 19.40 sati u vlak u Cirakijevoj ulici u Požegi, u kojem se nalazilo desetak maloljetnika, te izvadio nož i njime mahao. Policija ga je nakon kriminalističkog istraživanja uhitila, a utvrđeno je i da je u njegovoj kući pronađeno oružje i barut. Kako nam je ispričao čitatelj koji se nalazio u vlaku na relaciji Požega - Pleternica, putnici su se uspaničili čim su vidjeli muškarca s nožem. 

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Požega - Pleternica VIDEO
Požega - Pleternica | Video: 24sata

- On je bio s druge strane i pokazivao nož, držali su vrata da ne uđe i da ga bude što dalje. Svi putnici su se uspaničili, a kondukter ga je izbacio iz vlaka - priča čitatelj.

Prema njegovim riječima, muškarac je nekoliko minuta lupao po vratima.

- Lupao je po vratima, trajalo je to sve oko pet minuta. Bilo je strašno. Srećom, nitko nije ozlijeđen, kondukter je reagirao i izbacio muškarca - kaže.

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Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči za kazneno djelo prijetnje.

Nakon incidenta policija je, temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, pretražila njegovu obiteljsku kuću na području Pleternice. Tamo su pronašli zračnu pušku, tri lovačke patrone i dvije kutije ispunjene barutom. Pronađeni predmeti su izuzeti, a slijedi daljnje kriminalističko istraživanje.

Osumnjičeni je uz posebno izvješće, kao nadopunu kaznene prijave, predan pritvorskom nadzorniku.

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