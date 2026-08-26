Drama na Trnju: Ušao u Palaču pravde bez kontrole pa napao pravosudnog policajca

Zagrebačka policija izvijestila je o incidentu koji se u utorak dogodio u Ulici Grada Vukovara na Trnju. Naime, čovjek (50) je oko 13.30 sati ušao u zgradu pravosudnog tijela bez zaustavljanja, oglušivši se pritom na zapovijedi dvojice zaposlenika. Nakon što su ga zaustavili, muškarac je verbalno negodovao, a potom je jednog od zaposlenika i odgurnuo.

Kako bi spriječio daljnji napad, oštećeni je upotrijebio sredstva prisile, tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje, te pozvao policiju.

Policajci su ubrzo stigli na mjesto događaja, uhitili 50-godišnjaka i odveli ga u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Po završetku istrage policija je protiv osumnjičenog podnijela kaznenu prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog kaznenog djela prisile prema službenoj osobi. Predan je pritvorskom nadzorniku.