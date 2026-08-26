Obavijesti

News

Komentari 0
ISTI RAZBOJNIK?

U istom zagrebačkom kvartu u pet minuta nožem opljačkane dvije trgovine, policija istražuje

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: < 1 min
U istom zagrebačkom kvartu u pet minuta nožem opljačkane dvije trgovine, policija istražuje
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL-ilustracija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U utorak navečer na meti razbojnika našle su se dvije trgovine udaljene jedna od druge oko kilometara. U oba slučaja razbojnici su zaprijetili nožem i pobjegli s novcem

Mještane zagrebačkog naselja Špansko u utorak navečer uznemirila je vijest o pljački trgovine na Trgu Ivana Kukuljevića. No, mještani tad nisu znali da je pet minuta ranije opljačkana još jedna trgovina u istom kvartu, nekoliko ulica dalje.

Naime, kako je izvijestila zagrebačka policija, u utorak, 25. kolovoza oko 20.45 sati na Trgu Ivana Kukuljevića, u trgovini, nepoznati je počinitelj uz prijetnju oštrog predmeta počinio razbojništvo nad 23-godišnjom zaposlenicom te otuđio novac. Visinu štete nisu utvrdili, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

No, iste večeri oko 20.40 sati nepoznati razbojnik upao je u trgovinu u Ulici Vilima Korajca. Zaposlenici (26), inače državljanki Nepala i strancu s reguliranim boravkom u Hrvatskoj muškarac je zaprijetio nožem i tražio novac. Pobjegao je s neutvrđenim iznosom plijena,a policija ga još traži. 

POLICIJA POTVRDILA Nožem opljačkao trgovinu u Zagrebu: Traje potraga za njim!
Nožem opljačkao trgovinu u Zagrebu: Traje potraga za njim!

Riječ je o ulicama koje su jedna od druge udaljene 15-ak minuta hoda, autom manje od pet minuta pa će policija tijekom kriminalističkog istraživanja koje slijedi svakako ispitati i mogućnost jesu li dvije pljačke eventualno povezane.

U tome bi im, prije svega, mogle pomoći snimke nadzornih kamera, kako iz trgovina, tako i s ostalih objekata. 

Vijest o razbojništvu na Trgu Ivana Kukuljevića brzo se proširila društvenim mrežama, vjerojatno i stoga jer je riječ o središnjem kvartovskom trgu na kojemu uvijek ima ljudi.

-  Žena sa djetetom u kolicima mi je rekla da bježim - stoji u jednom od komentara. Drugi komentator dodao je da su prošla tri policijska automobila i dvije "marice". 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte što je tip napravio od plaže na Murteru! Načelnik za 24sata: 'Izlazimo na teren'
NAKARADNO

Pogledajte što je tip napravio od plaže na Murteru! Načelnik za 24sata: 'Izlazimo na teren'

Načelnik općine rekao nam je kako će 'dečki iz komunalnog izaći na teren i vidjeti što se događa'. Dečki iz komunalnog rekli su nam da se obratimo načelniku. Klasična hrvatska petlja
Šef CIA-e doletio u Moskvu kako bi spriječio Treći svjetski rat?
RUSIJA I NATO

Šef CIA-e doletio u Moskvu kako bi spriječio Treći svjetski rat?

Beth Sanner, bivša zamjenica ravnatelja američke Nacionalne obavještajne službe za integraciju misija, pretpostavlja da je Ratcliffe tamo boravio kako bi Putinu prenio izravno upozorenje
NEVJEROJATNA SNIMKA Autom je uletio u kafić na odmorištu Nadin na A1! Ima ozlijeđenih
STRAŠNO

NEVJEROJATNA SNIMKA Autom je uletio u kafić na odmorištu Nadin na A1! Ima ozlijeđenih

Zadarska policija potvrdila je informaciju o nesreći. Kako kažu očevid je u tijeku...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026