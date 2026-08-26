U istom zagrebačkom kvartu u pet minuta nožem opljačkane dvije trgovine, policija istražuje

Mještane zagrebačkog naselja Špansko u utorak navečer uznemirila je vijest o pljački trgovine na Trgu Ivana Kukuljevića. No, mještani tad nisu znali da je pet minuta ranije opljačkana još jedna trgovina u istom kvartu, nekoliko ulica dalje.

Naime, kako je izvijestila zagrebačka policija, u utorak, 25. kolovoza oko 20.45 sati na Trgu Ivana Kukuljevića, u trgovini, nepoznati je počinitelj uz prijetnju oštrog predmeta počinio razbojništvo nad 23-godišnjom zaposlenicom te otuđio novac. Visinu štete nisu utvrdili, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

No, iste večeri oko 20.40 sati nepoznati razbojnik upao je u trgovinu u Ulici Vilima Korajca. Zaposlenici (26), inače državljanki Nepala i strancu s reguliranim boravkom u Hrvatskoj muškarac je zaprijetio nožem i tražio novac. Pobjegao je s neutvrđenim iznosom plijena,a policija ga još traži.

Riječ je o ulicama koje su jedna od druge udaljene 15-ak minuta hoda, autom manje od pet minuta pa će policija tijekom kriminalističkog istraživanja koje slijedi svakako ispitati i mogućnost jesu li dvije pljačke eventualno povezane.

U tome bi im, prije svega, mogle pomoći snimke nadzornih kamera, kako iz trgovina, tako i s ostalih objekata.

Vijest o razbojništvu na Trgu Ivana Kukuljevića brzo se proširila društvenim mrežama, vjerojatno i stoga jer je riječ o središnjem kvartovskom trgu na kojemu uvijek ima ljudi.

- Žena sa djetetom u kolicima mi je rekla da bježim - stoji u jednom od komentara. Drugi komentator dodao je da su prošla tri policijska automobila i dvije "marice".