Drama na zatvorenoj magistrali pod Velebitom, HGSS: 'Stranca s djecom smo evakuirali s leda!'

Jadranska magistrala zatvorena je za sve od ponedjeljka u 14 sati, od Karlobaga do Marije Magdalene, a nekoliko sati kasnije zabrana prolaska uključila je i Senj. No, to nije omelo neodgovorne vozače da svejedno pokušaju proći, pa je najmanje 15 automobila je ostalo zaglavljeno na toj trasi, a neki su morali noćiti.

Iako im je Općina Karlobag im je nudila smještaj i pomoć, svi osim jednog su odbili, te su vlasnici automobila spavali u njima. U privatnom smještaju je završio jedan Zadranin, i to kod Jure Vukića koji je pokazao da kad službe ne mogu do ljudi, itekako može lokalno stanovništvo.

- Mi smo u cijelo vrijeme bili u kontaktu s HGSS, oni su bili nam koordinacija. Nas trojica smo otišli iz Svete Marija Magdalene, desetak kilometara u smjeru Karlobaga i to vlastitim automobilima. Put je bio užasan, trajalo je to sve dosta dugo, ali smo obišli smo svaki automobil, pitali smo treba li im pomoć. Vode smo imali za njih u automobilima, ali po toj studeni nitko nije žedan nije - kazao je Jure Vukić (43), ugostitelj koji je skupa s Antom Vukićem, Antonijom Vukićem i Martinom Pezeljom, tražio po zaleđenoj magistrali vozače i putnike koji se satima nisu mogli pomaknuti zbog velike poledice na cesti.

Magistrala je zatvorena treći dan. No, to nije zaustavilo vozača da s automobilom punim djece, od koje je najmlađe ima šest mjeseci, da nastavi put unatoč zabranama.

- Dobili smo dojavu da treba evakuirati stranog državljana s troje djece iz mjesta Barić Draga. Kolege su s dva vozila i pet spašavatelja izvukli ih i odveli na sigurno mjesto, kazao je Petar Prpić, glasnogovornik HGSS-a.

Jadranska magistrala najopasnija je upravo do Senja do Starigrada. I često je zatvorena zbog bure u zimskim mjesecima.

- Dogodi se ovo barem jednom godišnje kad ljudi voze dalje pod zabranama, ali problem je poledice, kad padne ledena kiša, nijedan automobil neće proći. Ni ralica ne prolazi kad se stvore nanosi leda, opasno je po život, objašnjava Boris Smojver - načelnik Općine Karlobag te dodaje, "nevjerojatno je da je kazna za prolazak automobila kad vrijedi zabrana samo 60 eura, a a bilo gdje stanete našli biste mjesto za spavanje za manje novaca, i izbjegli silne moguće probleme".

Kroz dan kad otopli vrlo vjerojatno će proći ralica i maknuti ostatak leda. No, više od 72 sata na snazi je zabrana prometa, no neki jednostavno odluče proći pod svaku cijenu.