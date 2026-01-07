FOTO Zapeli su na zatvorenoj magistrali: HGSS zbog leda evakuirao obitelj s troje djece

Obitelj s troje djece evakuirana je u srijedu poslijepodne iz mjesta Barića Draga, nakon što su zapeli na zaleđenoj cesti. Kako doznajemo, do njih se uspio probiti tim od pet spasilaca HGSS-ove stanice Zadar i izvući ih na sigurno.

Nažalost, oni nisu jedini koji su zapeli u nemogućim uvjetima na tom području gdje je zatvoren promet.

Foto: HGSS

Kako nam je potvrdila PU ličko-senjska, na Jadranskoj magistrali u mjestu Lukovo Šugarje zapelo je najmanje 10 automobila. Unatoč tome što je promet na toj dionici zatvoren, vozači su ipak krenuli i zapeli.

Probleme stvaraju bura i poledica na cesti, stoga je za sav promet zatvorena.

- Na Jadranskoj magistrali zbog vjetra, poledice i snježnih nanosa od Senja do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za sva vozila, a između Novog Vinodolskog i Senja dopušten je promet samo osobnim vozilima. Između Bakra i Novog Vinodolskog zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina) - izvijestio je HAK.

Foto: HGSS

Velik problem je tzv. crni led. To je prozirni sloj leda na površini ceste koji je gotovo nevidljiv jer se stopi s asfaltom. Vizualno izgleda kao mokar, taman asfalt, što ga čini izuzetno opasnim jer vozači i pješaci ne primijete da je cesta zaleđena. Često dovodi do proklizavanja vozila i padova, pogotovo rano ujutro i navečer.

HGSS je osim ove danas imao niz intervencija gdje druge službe nisu mogle proći. Tako su jutros poslano u selo Muškovci kraj Obrovca gdje su radnicima vodocrpilišta dostavili lijekove i hranu. U povratku su evakuirali tri čovjeka i psa.

- Zbog velike količine leda na cestama nismo mogli proći nikakvim vozilom, pa ni quadom s gusjenicama. Morali smo pješice - rekli su iz HGSS-a.

U toj akciji bilo je sedam spasilaca iz Zadra i Šibenika.

Intervenirali su i u mjestu Vrulje kraj Šibenika gdje hitna pomoć nije mogla do ozlijeđene žene. Uspio se probiti tim HGSS-a iz Zadra i prebaciti je do Hitne.

Sanitet nije mogao do dijabetičara koji je morao na dijalizu u mjestu Jokići kraj Obrovca pa su i njega prevezli.

Zvali su ih i iz mjesta Otrić nedaleko od Gračaca gdje je lovački pas upao u jamu. Pokušali su spustiti se do njega, no pas nije preživio. Akcija izvlačenja lešine je odgođena dok se uvjeti ne poboljšaju.