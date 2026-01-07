Obavijesti

News

Komentari 2
'CRNI LED'

FOTO Zapeli su na zatvorenoj magistrali: HGSS zbog leda evakuirao obitelj s troje djece

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Zapeli su na zatvorenoj magistrali: HGSS zbog leda evakuirao obitelj s troje djece
4
Foto: HGSS

Policija je danas zbog vjetra, poledice i snježnih nanosa zatvorila DC-8, poznatu kao Jadranska magistrala, od Senja do Svete Marije Magdalene.

Admiral

Obitelj s troje djece evakuirana je u srijedu poslijepodne iz mjesta Barića Draga, nakon što su zapeli na zaleđenoj cesti. Kako doznajemo, do njih se uspio probiti tim od pet spasilaca HGSS-ove stanice Zadar i izvući ih na sigurno. 

Nažalost, oni nisu jedini koji su zapeli u nemogućim uvjetima na tom području gdje je zatvoren promet.

Foto: HGSS

Kako nam je potvrdila PU ličko-senjska, na Jadranskoj magistrali u mjestu Lukovo Šugarje zapelo je najmanje 10 automobila. Unatoč tome što je promet na toj dionici zatvoren, vozači su ipak krenuli i zapeli. 

PRIJETI HLADNI VAL I dalje čiste zatrpani Zagreb: Sutra odmor od snijega, ali prijete nam debeli minusi...
I dalje čiste zatrpani Zagreb: Sutra odmor od snijega, ali prijete nam debeli minusi...

Probleme stvaraju bura i poledica na cesti, stoga je za sav promet zatvorena.

SVAKA ČAST! FOTO Slavonski Brod dobio ogromnog snjegovića: Visok je gotovo tri i pol metra
FOTO Slavonski Brod dobio ogromnog snjegovića: Visok je gotovo tri i pol metra

- Na Jadranskoj magistrali zbog vjetra, poledice i snježnih nanosa od Senja do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za sva vozila, a između Novog Vinodolskog i Senja dopušten je promet samo osobnim vozilima. Između Bakra i Novog Vinodolskog zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina) - izvijestio je HAK.

Foto: HGSS

Velik problem je tzv. crni led. To je prozirni sloj leda na površini ceste koji je gotovo nevidljiv jer se stopi s asfaltom. Vizualno izgleda kao mokar, taman asfalt, što ga čini izuzetno opasnim jer vozači i pješaci ne primijete da je cesta zaleđena. Često dovodi do proklizavanja vozila i padova, pogotovo rano ujutro i navečer. 

HGSS je osim ove danas imao niz intervencija gdje druge službe nisu mogle proći. Tako su jutros poslano u selo Muškovci kraj Obrovca gdje su radnicima vodocrpilišta dostavili lijekove i hranu. U povratku su evakuirali tri čovjeka i psa.

- Zbog velike količine leda na cestama nismo mogli proći nikakvim vozilom, pa ni quadom s gusjenicama. Morali smo pješice - rekli su iz HGSS-a.

U toj akciji bilo je sedam spasilaca iz Zadra i Šibenika.

Intervenirali su i u mjestu Vrulje kraj Šibenika gdje hitna pomoć nije mogla do ozlijeđene žene. Uspio se probiti tim HGSS-a iz Zadra i prebaciti je do Hitne.

Sanitet nije mogao do dijabetičara koji je morao na dijalizu u mjestu Jokići kraj Obrovca pa su i njega prevezli.

Zvali su ih i iz mjesta Otrić nedaleko od Gračaca gdje je lovački pas upao u jamu. Pokušali su spustiti se do njega, no pas nije preživio. Akcija izvlačenja lešine je odgođena dok se uvjeti ne poboljšaju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Zaplijenili dva tankera Trump želi 'nabaviti' Grenland.
IZ MINUTE U MINUTU:

Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Zaplijenili dva tankera Trump želi 'nabaviti' Grenland.

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'
OGROMNI ZASTOJI

VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'

Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...
Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'
BILI SMO NA BOSILJEVU

Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'

Proveli smo dan sa zimskom službom. Čitav dan brinu da su autoceste prohodne, a pomažu i ‘ljubiteljima ljetnih guma’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026