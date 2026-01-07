Obavijesti

Zarobljeni ljudi pod Velebitom još čekaju pomoć! Veći dio jutro će dočekati u automobilima...

Piše Bogdan Blotnej, Iva Tomas,
Foto: HGSS

Kako nam kažu iz PU ličko-senjske dio putnika smjestio se kod lokalnog stanovništva na području Svete Marije Magdalene, dok se drugi dio ne osjeća ugroženo te će jutro dočekati u autima

Ljudi iz 20-ak automobila i dalje su ostali 'zarobljeni' na cesti području Svete Marije Magdalene, mjesta uz Jadransku magistralu između Karlobaga i Starigrada, nakon što je ondje zatvorena cesta za sav promet.

Koliko se ljudi u njima nalazi zasad nije poznato. Kako neslužbeno doznajemo, od popodnevnih sati čekaju ralicu koju su službe obećali poslati no ne pojavljuje se. Trenutno jedini moguć izlaz im je, ako bude moguće uz asistenciju, prema jugu odnosno Zadarskoj županiji.

Svi vozači dobit će kazne zbog nepoštivanja propisa i izdanih naredbi. 

Iz PU ličko-senjske potvrdili su kako se dio putnika smjestio kod lokalnog stanovništva na području Svete Marije Magdalene, dok se drugi dio ne osjeća ugroženo te će jutro dočekati u autima. Do njih će se netko probiti, vjerojatno, tek ujutro.

