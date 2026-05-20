DRAMA Opljačkali zlatarnu u King Crossu: 'Upali su s crnim kacigama, zlato im je ispadalo'

Dvojica nepoznatih razbojnika jučer navečer su opljačkala zlatarnicu u sklopu zagrebačkog trgovačkog centra. Pritom su napali 59-godišnju zaposlenicu i pobjegli s ukradenim nakitom. Još uvijek tragamo za počiniteljima, službeno su priopćili iz zagrebačke policije.

Prema riječima naše čitateljice koja je svjedočila događaju, dvoje ljudi sa crnim motorističkim kacigama jučer su oko 20.50 sati, uletjeli pred samo zatvaranje u zlatarnu i počeli razbijati stakla.

- Sve su razbili i u rukama odnijeli zlato koje su ukrali. Izašli su na izlaz odmah kraj zlatarne, a kako su u rukama nosili ukradeno, dio je putem ispalo. Kad su izašli iz centra, sjeli su na motore i pobjegli - ispričala nam je čitateljica.



