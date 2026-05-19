U TRGOVAČKOM CENTRU
PLJAČKA U ZAGREBU: 'Dvojica s kacigama uletjela su u zlatarnu'
Dvojica nepoznatih počinitelja sa crnim kacigama su par minuta prije zatvaranja trgovačkog centra King Cross u Zagrebu, uletjeli u zlatarnu, sve razbili i u rukama odnijeli zlato koje su ukrali. Izašli su na izlaz odmah kraj zlatarne, sjeli na motore i pobjegli, na izlazu im je ispalo dosta toga u brzini, prepričala nam je čitateljica scenu koja se odvila u utorak navečer u Zagrebu.
Kako doznajemo, na mjestu događaja je policija koja provodi očevid.
