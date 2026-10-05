Brod planuo u Crnom moru, dvoje mrtvih: Ukrajina tvrdi da su ga napali ruski dronovi

Dvije su osobe poginule, a 11 je osoba spašeno nakon požara na brodu u Crnom moru kod rumunjskih teritorijalnih voda, objavile su u ponedjeljak rumunjske vlasti, dok je Ukrajina kao uzrok incidenta navela ruske bespilotne letjelice. Rumunjsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da su spašene osobe članovi posade broda koji je potonuo. Nacionalna uprava za pomorstvo izvijestila je da je riječ o požaru na brodu Rojad Mamadov.

Rumunjska nije komentirala uzrok požara, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je da su ga uzrokovale ruske bespilotne letjelice. Potvrdio je da je u incidentu poginula jedna osoba, ali je naveo da se za drugom osobom još uvijek traga.

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"Strašan napad dviju ruskih bespilotnih letjelica na civilni brod u neutralnim vodama koji je prevozio kukuruz, u vlasništvu Turske. Na brodu su se nalazili državljani Azerbajdžana i Indije", napisao je Zelenskij na X-u.

"Nažalost, trenutačno znamo da je poginuo kapetan broda. Izražavam sućut. Sudbina još jedne osobe se utvrđuje. Spašeno je jedanaest članova posade, od kojih je jedan ozlijeđen", napisao je.

Ruske vlasti još nisu komentirale događaj. U ranijem priopćenju ruskog ministarstva obrane navedeno je da je Rusija pogodila dva teretna broda.

Foto: Romanian Interior Ministry

Rumunjski mediji prethodno su izvijestili da se incident dogodio u blizini naftne platforme kojom upravlja rumunjska energetska tvrtka OMV Petrom.

Brod, koji je plovio pod zastavom Svetog Kitts i Nevisa, bio je na putu prema Ravenni u Italiji, a posljednje pristajanje zabilježeno je u ukrajinskoj luci Izmail, prema podacima internetske stranice VesselFinder.com.

Rumunjska, članica NATO-a, dijeli kopnenu granicu s Ukrajinom dugu 614 kilometara. Otkako je prije četiri godine počeo rat između Ukrajine i Rusije, zabilježeni su slučajevi ulaska ruskih bespilotnih letjelica u rumunjski zračni prostor, kao i pojava mina koje plutaju Crnim morem presijecajući ključne trgovinske i energetske pravce.