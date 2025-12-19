Trojica Sudanaca promrzla su na putu do Hrvatske na Plješevici: Morali su im amputirati noge...

Trojica državljana Sudana pokušala su prijeći u Hrvatsku iz smjera Bihaća, preko planinskog područja Plješevice, no njihov je put završio tragično. Zbog teških zimskih uvjeta, snijega i niskih temperatura izgubili su orijentaciju te su se iscrpljeni morali vratiti.

U iznimno lošem fizičkom stanju pronašli su ih pripadnici policije Bosne i Hercegovine, koji su odmah obavijestili hitnu medicinsku službu. Liječnici su utvrdili teške promrzline na udovima, a zbog ozbiljnosti ozljeda procijenjeno je da im se život može spasiti jedino kirurškim zahvatima.

Operacije su obavljene u Kliničkom centru u Tuzli. Kako je pojasnio liječnik Nedim Smajić, pacijenti su zaprimljeni s teškim promrzlinama gornjih i donjih ekstremiteta, zbog čega je bilo nužno amputirati prste na šakama, a naknadno i dijelove nogu.

Sva trojica migranata ostala su bez nogu, dok su dvojica dodatno izgubila i prste na rukama. Nakon zahvata njihovo zdravstveno stanje je stabilizirano, a u tijeku su pripreme za nastavak liječenja i rehabilitacije u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.

Pomoć im nastoji osigurati i lokalna udruga Djeluj.ba, koja se bavi pružanjem podrške migrantima. Udruga trenutačno radi na pronalasku dugoročnog rješenja, uključujući izradu proteza te smještaj izvan migrantskih kampova, u ustanovu prilagođenu osobama s invaliditetom.