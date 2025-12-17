Hrvatska, slovenska i talijanska policija: Nezakonite migracije velik su sigurnosni izazov

Još jedna godina uspješne suradnje obilježena je u srijedu na tradicionalnom blagdanskom susretu hrvatske, slovenske i talijanske policije na graničnom prijelazu Plovanije kojom prigodom je istaknuto da je pitanje nezakonitih migracija jedan od najvećih sigurnosnih izazova.

Tijekom susreta na kojem su bili predstavnici Policijske uprave istarske i Policijske uprave primorsko-goranske te Policijske uprave Koper i Policijske uprave Trst istaknuta je uspješna suradnja na svim područjima.

"Jedno od ključnih područja suradnje svakako je sigurnost granica te po tom pitanju provodimo brojne aktivnosti kako bismo spriječili nezakonite migracije i krijumčarenje ljudi. Takva usklađena djelovanja omogućuju nam bržu i učinkovitiju reakciju te pridonose sigurnosti granica Europske unije i Schengenskog prostora", rekao je načelnik istarske policije Alen Klabot.

Dodao je da je Policijska uprava istarska, provedbom kompenzacijskih mjera, u 11 mjeseci ove godine na području Istre prijavila 33 osobe za krijumčarenje migranata. U nezakonitom prelasku državne granice spriječene su 183 osobe, što predstavlja kontinuirano smanjenje problematike u odnosu na prošlu godinu, a posebice na 2023. kada je evidentirano više od 6.000 nezakonitih migranata.

"Pitanje nezakonitih migracija jedan je od sigurnosnih izazova, s kojim se susreće cijela Europa tako da moramo zajedno raditi na suzbijanju ove problematike. Suradnja koju imamo sa slovenskom i talijanskom policijom je na vrlo visokoj razini. Sa slovenskom policijom već više od 20 godina provodimo i zajedničke, mješovite, ophodnje", dodao je Klabot.

Ove je godine, kaže, provedena 81 mješovita ophodnja. "Takav način postupanja je svakako dobar jer se neposredno surađuje na terenu, razmjenjuje iskustvo i informacije", ocijenio je.

Da je suradnja na visokoj razini, složili su se čelnici policijskih uprava, a osim po pitanju zaštite državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija, ove uprave surađuju i u suzbijanju svih drugih oblika kriminaliteta te navijačkih skupina, ali i sigurnosti u prometu i svih drugih sigurnosnih izazova koji utječu na život građana.

"Zajednički cilj hrvatske, slovenske i talijanske policije ostaje jasan - stvaranje sigurnijeg okruženja za sve građane te odlučna borba protiv kriminala koji ne poznaje granice. Jer samo zajedno, koordiniranim djelovanjem, policije triju zemalja mogu spremno odgovoriti na sve izazove koji su pred njima", poručili su predstavnici policijskih uprava.