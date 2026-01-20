Drama u Australiji! Četiri napada morskih pasa u 48 sati, zatvorili plaže: 'Nisu sigurne'

Plaže u gradu Port Macquarie, oko 400 kilometara sjeverno od Sydneya, zatvorene su nakon što je morski pas ugrizao jednog surfera. Iako je završio u bolnici, muškarac je stabilno.

''Ako želite plivati, savjetujemo vam da izaberete bazen jer plaže trenutno nisu sigurne'', kazao je novinarima Steven Pearce, glavni izvršni direktor udruge ''Surf Life Saving''.

Foto: JEREMY PIPER/REUTERS

"Imamo vrlo lošu kvalitetu vode, a to je pogodno za aktivnost morskih pasa", dodao je.

Odluka o zatvaranju nastupila je usred ljeta na južnoj hemisferi, kada su australske plaže inače pune turista i lokalnih stanovnika.

Još jedan napad morskog psa na surfera zabilježen je u ponedjeljak navečer u Sydneyu.

Prema riječima jednog od očevidaca, drugi je surfer održao napadnutoga na životu tako što je uže od svoje daske upotrijebio kao improvizirani podvez, ne bi li zaustavio krvarenje.

Foto: JEREMY PIPER/REUTERS

''Disao je, ali nije bio pri svijesti. Pokušali smo ga probuditi, svi smo pomogli koliko smo mogli'', rekao je za javnu televiziju ABC.

Bolničari su unesrećenom muškarcu pružili medicinsku pomoć zbog teških ozljeda noge, prije nego što su ga u kritičnom stanju odvezli u bolnicu.

Sve plaže na sjevernoj obali grada ostat će zatvorene u narednim danima, potvrdila je policija.

Napadi su uslijedili nakon višednevnih obilnih kiša koje su zamutile plićake i stvorile idealne uvjete za morske pse bikove, vrstu za koju se sumnja da stoji iza nekih od napada.

''Morski psi nemaju običaj napadati ljude, ali mutna im voda smanjuje vidljivost i povećava rizik da udare u nešto ili nekoga. U tom su trenutku skloni ugristi, što koriste kao obrambeni refleks'', napisao je akademik i stručnjak za ponašanje morskih pasa Chris Pepin-Neff, u kolumni u novinama Sydney Morning Herald.

Foto: JEREMY PIPER/REUTERS

Nešto ranije u ponedjeljak, desetogodišnji je dječak uspio pobjeći nakon što ga je morski pas srušio s daske za surfanje i odgrizao komad daske. Dan ranije, drugi je dječak završio u kritičnom stanju nakon ugriza morskog psa.

Australija prosječno bilježi oko 20 napada morskih pasa godišnje, od čega do tri slučaja završe smrtnim ishodom. Ipak, te su brojke znatno manje od slučajeva utapanja na australskim plažama.