GRAD ZATVORIO PLAŽE

Horor u Sydneyu: Morski psi napali troje ljudi u dan i pol

Piše Ivan Hruškovec,
Horor u Sydneyu: Morski psi napali troje ljudi u dan i pol
Foto: JEREMY PIPER

U posljednjem napadu, surfer u dvadesetim godinama zadobio je teške ozljede noge nakon što ga je napao morski pas. Očevici su ga izvukli iz vode i odmah započeli s prvom pomoći prije dolaska hitnih službi.

Sydney je u stanju visoke pripravnosti nakon što su se u nešto više od 24 sata dogodila čak tri napada morskih pasa. Dvije osobe, muškarac i dječak, u kritičnom su stanju, dok je treći dječak neozlijeđen, ali s uništenom daskom za surfanje. Zbog niza incidenata vlasti su zatvorile sve plaže na sjevernom dijelu grada do daljnjega, a među stanovnicima se proširio strah.

Surfer se bori za život nakon stravičnog napada

Posljednji u nizu napada dogodio se u ponedjeljak oko 18:20 po lokalnom vremenu na plaži North Steyne u Manlyju, popularnom predgrađu na sjeveru Sydneya. Surfer u dvadesetim godinama zadobio je teške ozljede noge nakon što ga je napao morski pas. Očevici su ga izvukli iz vode i odmah započeli s prvom pomoći prije dolaska hitnih službi. Spasioci koji su stigli na mjesto događaja opisali su prizor kao "traumatičan i stravičan". Prema izvješćima, žrtva je izgubila veliku količinu krvi i doživjela srčani zastoj dok su mu spasioci pružali reanimaciju i postavljali podvez kako bi zaustavili krvarenje. U kritičnom je stanju prevezen u bolnicu Royal North Shore.

Shark attack in Sydney
Foto: JEREMY PIPER

Herojski čin prijatelja spasio život 12-godišnjaku

Dan ranije, u nedjelju poslijepodne, dogodio se prvi incident koji je šokirao javnost. Dvanaestogodišnji dječak teško je ozlijeđen dok je s prijateljima skakao sa šest metara visoke stijene poznate kao Jump Rock, u blizini plaže Shark Beach unutar luke u Sydneyu. Morski pas, za kojeg se vjeruje da je bik, napao ga je i nanio mu kritične ozljede na obje noge. Njegovi prijatelji, bez oklijevanja, skočili su za njim u vodu i izvukli ga na obalu. Pomorska policija, koja je brzo stigla, zatekla je "stravičan prizor" te je dječaka prebacila na policijski gliser gdje su mu postavili podveze i pokušavali ga oživjeti dok su jurili prema obali. Dječak se i dalje nalazi na intenzivnoj njezi, a vlasti su čin njegovih prijatelja opisale kao ključan za preživljavanje.

Zapovjednik pomorske policije Joseph McNulty pohvalio je hrabrost dječaka.

​- Potezi njegovih prijatelja koji su ušli u vodu kako bi ga izvukli bili su nevjerojatno hrabri. Suočili su se s vrlo uznemirujućim ozljedama, ali to je pravo prijateljstvo - izjavio je McNulty za lokalne medije.

Shark attack in Sydney
Foto: JEREMY PIPER

Sreća u nesreći za mladog surfera

U ponedjeljak oko podneva, između dva kritična napada, dogodio se i treći incident na plaži Dee Why, sjeverno od Manlyja. Jedanaestogodišnji dječak bio je na dasci za surfanje kada ju je napao morski pas i odgrizao veliki komad. Dječak je, srećom, uspio pobjeći bez ozljeda, no incident je dodatno pojačao paniku među lokalnim stanovništvom.

Vlasti: "Savršena oluja" privukla morske pse bikove

Vlasti vjeruju kako su za najmanje dva, a vjerojatno i sva tri napada odgovorni morski psi bikovi, jedna od najopasnijih i najagresivnijih vrsta na svijetu. Stručnjaci upozoravaju da su nedavne obilne kiše stvorile "savršenu oluju" za napade. Kiša je u luku donijela velike količine slatke i mutne vode, što stvara bočate uvjete koji privlače morske pse bikove bliže obali, gdje love. Smanjena vidljivost u takvoj vodi također povećava rizik od slučajnog napada. Zapovjednik McNulty upozorio je građane da izbjegavaju kupanje u luci i riječnim sustavima zbog povećanog rizika.

Kao odgovor na napade, sve plaže na sjeveru Sydneya zatvorene su do daljnjega. Steve Pearce, izvršni direktor Surf Life Saving NSW-a, situaciju je nazvao "bez presedana". Pojačan je nadzor iz zraka, a dronovi i helikopteri sljedećih će dana patrolirati obalom kako bi se osigurala sigurnost kupača i vratilo povjerenje javnosti.

