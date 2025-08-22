Obavijesti

EVAKUACIJA

Drama u Banjoj Luci: Dojava o bombi prekinula sjednicu parlamenta RS o Dodiku

Piše HINA,
Čapljina: Milorad Dodik prisustvovao bogosluženju uoči praznika Svetih prebilovačkih i ostalih hercegovačkih mučenika | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Sjednica koja je trebala početi u 10 sati kasnila je dok su policijski timovi protudiverzijske zaštite provjeravali postoji li kakva opasnost

Dojava o postavljenoj bombi u petak je odgodila početak sjednice parlamenta Republike Srpske zakazane kako bi se zastupnici izjasnili o prijedlogu za organiziranje referenduma kojim vladajuća koalicija pokušava dovesti u pitanje smjenu bivšeg predsjednika tog entiteta Milorada Dodika. Sjednica koja je trebala početi u 10 sati kasnila je dok su policijski timovi protudiverzijske zaštite provjeravali postoji li kakva opasnost.

"U 10.07 stigla je obavijest službama Narodne skupštine RS da je postavljena eksplozivna naprava i mi smo bili dužni sve evakuirati", kazao je novinarima Boran Bosančić, glavni tajnik parlamenta.

Kolegij parlamenta u kojemu većinu zastupnika ima koalicija okupljena oko Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) predložio je da Narodna skupština usvoji ostavku entitetskog premijera Radovana Viškovića koju je on podnio početkom tjedna te da donese odluku o raspisivanju referenduma na kojemu bi se birači izjašnjavali treba li poštovati presudu Suda BiH kojom je Dodik osuđen na godinu dana zatvora kao i odluku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) kojom mu je zbog toga oduzet mandat predsjednika RS.

Hrvatski europarlamentarac Davor Ivo Stier, koji je i izvjestitelj Europskog parlamenta za BiH, ocijenio je kako je Dodikovo poigravanje s referendumima stara priča koja više nikoga ne impresionira.

"Dodik je više puta najavljivao referendume i nepriznavanje institucija BiH, da bi ih na kraju priznao. Ako ustraje u nepoštivanju institucija BiH, to ne može dobro završiti, niti za njega niti za one koje ga slijede. Ako je mislio da će za takvu politiku imati prostora nakon pobjede Donalda Trumpa u SAD-u, krivo je procijenio. To se već pokazalo u više navrata i ako nastavi tim putem, samo može pogoršati situaciju", kazao je Stier u izjavi za sarajevsko "Oslobođenje".

Jedini referendum u RS proveden je u rujnu 2016. godine o tome hoće li se sporni 9. siječnja nastaviti obilježavati kao dan entiteta unatoč pravorijeku Ustavnog suda BiH koji je to zabranio. Navodno je na tom izjašnjavanju sudjelovalo skromnih 55 posto registriranih birača a gotovo svi su odgovorili potvrdno.

