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MAJKA U PANICI

Drama u Belom Manastiru: Beba od 4 mjeseca u autu ostala zaključana, spasio je prolaznik

Piše Ivan Jukić,
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Drama u Belom Manastiru: Beba od 4 mjeseca u autu ostala zaključana, spasio je prolaznik
Foto: Pixabay

Brza reakcija slučajnog prolaznika spriječila je moguću tragediju u utorak u Belom Manastiru, gdje je četveromjesečna beba ostala zaključana u autu

Nakon dojave na mjesto događaja upućeni su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Beli Manastir, no po njihovom dolasku situacija je već bila riješena. Naime, prolaznik koji je primijetio uznemirenu majku odlučio je odmah reagirati te je razbio staklo vozila kako bi došao do djeteta.

- Dobili smo dojavu, no prolaznik je vidio da je žena u panici. Razbio je staklo i izvukao dijete iz automobila - potvrdio je Goran Bartolić, zapovjednik JVP Beli Manastir za SiB.hr.

Vatrogasci su po dolasku zatekli razbijeni automobil i majku koja je u naručju držala svoju bebu. Naime, nije riječ o slučaju u kojem je dijete ostavljeno bez nadzora u vozilu, već o nesretnom spletu okolnosti zbog kojeg su se vrata automobila automatski zaključala dok je dijete ostalo unutra.

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Ovakvi događaji podsjećaju na važnost poznavanja sigurnosnih sustava u vozilima. Naime, pojedini automobili mogu se automatski zaključati i kada motor nije uključen, ali i tijekom rada vozila, ovisno o ugrađenim tehnologijama.

Kod vozila opremljenih sustavom za ulazak bez ključa (keyless) ili funkcijom automatskog ponovnog zaključavanja, vrata se mogu zaključati i kada je automobil ugašen. S druge strane, neka vozila tijekom vožnje automatski aktiviraju zaključavanje vrata nakon što dosegnu određenu brzinu.

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