DRAMA U BiH U blizini zgrade RTV-a pronašli bombu

Uklonjena je ručna bomba koja je u četvrtak poslijepodne pronađena u neposrednoj blizini dopisništva Radiotelevizije Herceg-Bosne (RTV HB) u Kiseljaku u središnjoj Bosni, izvijestili su petak iz policije Srednjobosanske županije. Bombu su pronašli novinari Radiotelevizije Herceg-Bosne o čemu su izvijestili policiju. Ubrzo nakon toga policija je osigurala mjesto događaja i obavila očevid, a eksplozivnu napravu je uklonio tim Federalne uprave civilne zaštite.

Iz MUP-a su dodali da će policijski službenici dostaviti izvješće Tužiteljstvu Srednjobosanske županije nakon dovršetka istrage. Prema istome priopćenju dežurna tužiteljica Županijskog tužiteljstva u Travniku nije se mogla izjasniti postoje li elementi kaznenog djela s pronađenom ručnom bombom.

Ručna bomba na istoj je lokaciji pronađena i u srpnju ove godine. Tada je tijekom policijskog očevida utvrđeno da je eksplozivna naprava pala s krova zgrade za vrijeme izvođenja građevinskih radova. Ovoga puta nije bilo radova na tome objektu.