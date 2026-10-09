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DRAMA U BiH U blizini zgrade RTV-a pronašli bombu

Piše HINA,
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DRAMA U BiH U blizini zgrade RTV-a pronašli bombu
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
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Ručna bomba na istoj je lokaciji pronađena i u srpnju ove godine. Tada je tijekom policijskog očevida utvrđeno da je eksplozivna naprava pala s krova zgrade za vrijeme izvođenja građevinskih radova

Uklonjena je ručna bomba koja je u četvrtak poslijepodne pronađena u neposrednoj blizini dopisništva Radiotelevizije Herceg-Bosne (RTV HB) u Kiseljaku u središnjoj Bosni, izvijestili su petak iz policije Srednjobosanske županije. Bombu su pronašli novinari Radiotelevizije Herceg-Bosne o čemu su izvijestili policiju. Ubrzo nakon toga policija je osigurala mjesto događaja i obavila očevid, a eksplozivnu napravu je uklonio tim Federalne uprave civilne zaštite. 

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Iz MUP-a su dodali da će policijski službenici dostaviti izvješće Tužiteljstvu Srednjobosanske županije nakon dovršetka istrage. Prema istome priopćenju dežurna tužiteljica Županijskog tužiteljstva u Travniku nije se mogla izjasniti postoje li elementi kaznenog djela s pronađenom ručnom bombom.

Ručna bomba na istoj je lokaciji pronađena i u srpnju ove godine. Tada je tijekom policijskog očevida utvrđeno da je eksplozivna naprava pala s krova zgrade za vrijeme izvođenja građevinskih radova. Ovoga puta nije bilo radova na tome objektu. 

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