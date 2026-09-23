DRAMA U BIH Zbog suradnje s mafijom pokušali su uhititi policajca: On si pucao u glavu

Kako javlja portal istraga.ba službenik MUP-a Kantona Sarajevo M.B. pucao si je večeras u glavu nakon što su mu pripadnici SIPA-e i MUP-a upali u kuću u sklopu akcije koju tamošnja policija provodi sa Europolom.

Liječnici se, kako saznaje portal, bore za život pripadnika MUP-a. Akcija se navodno provodi po naredbi suda BiH. U pitanju je dio međunarodne istrage usmjerene protiv krijumčara oružjem odnosno protiv kriminalne grupe Majida Rawe zvanog Fox.

Pripadnici policije jutros su uoali u ured M.B. u Policijskoj stanici. Istovremeno započeli su i pretresi u Doboju i Bratuncu.

Nakon što su pretresi ureda završeni on je zatražio da ode odatle, a nedugo nakon začeo se pucanj. Policajci su ga pronašli kako u WC-u leži krvav.

M.B. je, navodi portal, bio jedan od članove kriminalne organizacije Majida Rawe zvanog Fox, koja najviše djeluje na području Švedske.