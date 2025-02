Drama u Čakovcu: Osam kirurga neće se vratiti u bolnicu. Ne zna se tko će ih i kako zamijeniti...

Županijska bolnica u Čakovcu ostaje bez osam kirurga. Nakon što je prije nepuna dva tjedna zbog nezadovoljstva novom upravom te smjenama postojećih šefova odjela i imenovanjima novih čak deset kirurga najavilo davanje otkaza, dvoje se krajem prošlog tjedna odlučilo vratiti u bolnicu, dok su troje kirurga poslali požurnice da im se što prije sredi dokumentacija i da potpišu sporazumne otkaze.

Ravnatelj Nikola Hren za 24sata je u petak izjavio da će razgovarati i s ostalima te ih pozvao da se vrate poručivši kako trebaju biti tu za pacijente. Međutim, u ponedjeljak nam nije odgovorio na poziv, no preostalih petero kirurga, kako doznajemo, definitivno je odlučilo dati otkaze.

Dr. Zvonimir Magaš, subspecijalist abdominalne kirurgije, za 24sata je u ponedjeljak izjavio da se vraćaju u bolnicu samo ako se smijeni kompletna uprava.

- Nakon što su trojica kolega kirurga službeno dala otkaze i nas petero kirurga ostajemo pri takvoj odluci. Čuo sam se i s ostalim kolegama i još ćemo se naći i uskladiti kad točno podnosimo otkaze, no i dalje ostajemo pri svome. Nećemo više ići na razgovore s ravnateljem. Jedino ako postojeća struktura vlasti u bolnici odstupi, a znamo da sami od sebe to neće, dakle jedino ako viša instanca odluči smijeniti ih. Tako da kako stvari sad stoje, bolnica Čakovec ostaje bez ukupno osam kirurga - rekao nam je dr. Magaš.

'Ljudi su pokazali da stoje iza nas'

Osvrnuo se na subotnji prosvjed navodeći kako je prema njihovim procjenama bilo oko 2000 ljudi.

- Kad se krenulo od Međimurke do Županijske bolnice kolona je bila puna, kao i trg. Prvi put kad je bio prosvjed došlo je od 100 do 200 ljudi, a sad ih je bilo oko 2000. Itekako sam zadovoljan takvim odazivom, jer da nije nitko došao prosvjed, ne bi imao smisla, kao i ova borba, da nas ljudi ne podržavaju. Ovako su pokazali da stoje iza nas. Bili su tu i umirovljeni liječnici i sestre koji su prije radili s nama, bilo je puno naroda - rekao nam je dr. Magaš.

Podsjetio je da će njihovim otkazima bolnica koja skrbi o 130.000 ljudi pasti na samo dva abdominalna kirurga.

- Osnovna kirurgija je abdominalna kirurgija jer se dnevno najviše rade takve hitne operacije. To je vitalna grana kirurgije, koja se neće vratiti. To što sad posuđuju kirurge s Rebra samo je farsa. Oni samo rješavaju probleme u dežurstvu, ali ne ostanu dalje brinuti o pacijentima. Primjera radi, doktor s Rebra hitno operira pacijenta, no ako drugi ili treći dan počnu komplikacije kod tog pacijenta, netko drugi će to morati raditi, taj doktor s Rebra neće se zbog toga vraćati u Čakovec. Hrenu savjetnici daju pogrešne informacije jer on ne zna tu problematiku, nije iz medicinske struke - podsjeća dr. Magaš.

Ravnatelj Hren nam je pak u zadnjem razgovoru poručio da bolnica od ponedjeljka ima 11 kirurga (od ukupno 19 koliko ih je bilo prije pobune i najavljenih otkaza kirurga). Što će se događati sad, tko će postojeće kirurga zamijeniti ne zna se, dosad su im u ispomoć za vikende dežurstva odrađivali kirurzi s Rebra te jedan iz koprivničke bolnice.