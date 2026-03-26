Drama u centru Zagreba: Vatrogasci intervenirali kod zgrade gdje živi Milanović

Zagrebački vatrogasci intervenirali su u četvrtak i u Krajiškoj ulici, odmah do ulaza zgrade u kojoj inače živi predsjednik Zoran Milanović.

- Vidio sam ih na odlasku, navodno je neki dimnjak radio probleme - rekao nam je čitatelj 24sata, koji se zatekao u blizini.

Kako neslužbeno doznajemo, pozvali su ih stanari kojima je u nevremenu stradao dimnjak te je dio navodno prijetio padom.