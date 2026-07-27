Drama se dogodila kod hotela Rixos u Dubrovniku. Policijski gliser je spasio osobe, a jedan Dubrovčanina je skuterom došao i pomogao u spašavanju
OPASNO VRIJEME
DRAMA U DUBROVNIKU Troje ljudi spašeno iz mora! U akciji bio policijski gliser...
Čitanje članka: < 1 min
Tri osobe nisu mogle izaći iz mora te se u akciju spašavanja morao uključiti policijski gliser, piše Dubrovački vjesnik. Drama se dogodila kod hotela Rixos u Dubrovniku.
Policija javlja kako se prvo jedna osoba našla u nevolji te nije mogla izaći iz mora. U pomoć je skočila druga osoba, strani državljanin, koji također nije mogao izaći iz mora. Nakon što je vidjela ljude u opasnosti, u pomoć je skočila spasiteljica te ni ona nije mogla izvući osobe na kopno jer su uvjeti u moru bili teški zbog velikih valova.
Ubrzo je intervenirao policijski gliser koji je spasio osobe. Jedan Dubrovčanina je skuterom došao i pomogao u spašavanju, piše Dubrovački vjesnik.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku