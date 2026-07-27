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OPASNO VRIJEME

DRAMA U DUBROVNIKU Troje ljudi spašeno iz mora! U akciji bio policijski gliser...

Piše Veronika Miloševski,
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DRAMA U DUBROVNIKU Troje ljudi spašeno iz mora! U akciji bio policijski gliser...
Foto: 24sata
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Drama se dogodila kod hotela Rixos u Dubrovniku. Policijski gliser je spasio osobe, a jedan Dubrovčanina je skuterom došao i pomogao u spašavanju

Tri osobe nisu mogle izaći iz mora te se u akciju spašavanja morao uključiti policijski gliser, piše Dubrovački vjesnik. Drama se dogodila kod hotela Rixos u Dubrovniku.

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Policija javlja kako se prvo jedna osoba našla u nevolji te nije mogla izaći iz mora. U pomoć je skočila druga osoba, strani državljanin, koji također nije mogao izaći iz mora. Nakon što je vidjela ljude u opasnosti, u pomoć je skočila spasiteljica te ni ona nije mogla izvući osobe na kopno jer su uvjeti u moru bili teški zbog velikih valova.

Ubrzo je intervenirao policijski gliser koji je spasio osobe. Jedan Dubrovčanina je skuterom došao i pomogao u spašavanju, piše Dubrovački vjesnik.

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