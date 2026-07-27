VIDEO I dalje traže austrijskog skipera kraj Šolte: 'U akciji su brodovi, zrakoplov, dron...'

S obzirom da aktivnosti u okviru koordiniranog traganja za državljaninom Republike Austrije, koji je jučer ujutro nestao tijekom plovidbe kod otoka Šolte nisu rezultirale pronalaskom, područje traganja je prošireno te se nastavlja istim intenzitetom.

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Pokretanje videa... VIDEO Nastavak potrage za nestalim skiperom iz Austrije | Video: Lučka kapetanija





Napisali su to iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture pod koje spada traganje i spašavanje na moru. Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta na moru, koji su u nedjelju vladali u vremenu dojave o nestanku voditelja dvotrupne jedrilice, tijekom plovidbe sa šest članova posade kod otoka Šolte, a kako su vremenske prilike na moru splitskog arhipelaga bile u daljnjem pogoršanju, akcija traganja i spašavanja pokrenuta je u punom intenzitetu sa svim raspoloživim jedinicama.

- U prvoj etapi površinskog traganja sudjelovali su službenici Ispostave lučke kapetanije Milna sa dvije spasilačke brodice te jednom brodicom iz sastava ILK Hvar, uz podršku tri brodice b Akcija je u prvoj etapi potpomognuta i jednim plovilom Carine RH, opremljenim termovizijskim sustavom nadzora. Osim površinskog traganja jučer prijepodne u akciju je angažiran i zrakoplov tip 'Pilatus' iz sastava Obalne straže RH, kojim se obavljalo zračno promatranje šireg područja traganja. Zrakoplov je iz akcije povučen u 13.53 sati, kada je zračno promatranje i traganje nastavljeno helikopterom Ministarstva obrane, sinoć do 20.00 sati - naveli su iz ministarstva.

Zbog pogoršanja vremena i slabe vidljivosti nisu tragali tijekom noći, no nastavili su u ponedjeljak u 6 sati. Perimetar traganja proširen je u mjeru Šolte i otoka Drvenika Malog. U akciju se opet uključio zrakoplov Pilatus Obalne straže RH.

- Današnjem nastavku akcije u dijelu površinskog traganja, od 06.30 sudjeluju službenici Lučke kapetanije Split sa dvije spasilačke brodice (ILK Milna i ILK Hvar), od kojih se sa jedne koristi namjenska bespilotna letjelica (dron), također opremljena termovizijskim sustavom nadzora, a traganju se priključilo i jedno policijsko plovilo - navode u priopćenju.

Putem obalne radio postaje ORP Split radio odašilje se poruka hitnosti (PAN-PAN), prema svim sudionicima u plovidbi, u području traganja.