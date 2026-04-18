TJESNAC ZATVOREN

Drama u Hormuškom tjesnacu: Iranci pucali na dva broda koja voze pod indijskom zastavom

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Stringer

Incident u Hormuški tjesnac podigao tenzije – Indija prosvjeduje, Donald Trump poručuje da ga Iran ne može ucjenjivati

Dva broda pod indijskom zastavom koja su prevozila sirovu naftu napadnuta su u subotu prilikom pokušaja prolaska Hormuškim tjesnacem, potvrdilo je indijsko ministarstvo vanjskih poslova. Iranski veleposlanik u New Delhiju Mohamad Fathali pozvan je na sastanak s indijskim ministrom vanjskih poslova Vikramom Misrijem. Na sastanku je Misri izrazio duboku zabrinutost Indije zbog pucnjave u Hormuškom tjesnacu u kojoj su sudjelovala dva broda pod indijskom zastavom. Teheran je u subotu objavio da povlači svoju odluku o ponovnom otvaranju tjesnaca, navodeći kao razlog nastavak američke blokade njegovih luka. Izvori iz brodarske industrije su objavili da su brodovi koji su pokušali prijeći Hormuški tjesnac primili radijsku poruku od iranske mornarice da im nije dopušten prolaz, a dva plovila su izvijestila da su pogođena vatrenim oružjem.

Pucnjava u Hormuzu: Brodovi se okrenuli nakon iranske poruke

Incidenti su se dogodili u vodama između otoka Kešma i Larka. Brodovi su se vratili, rekli su izvori.

Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) priopćila je da je primila prijavu o incidentu 20 nautičkih milja sjeveroistočno od Omana. Kapetan tankera rekao je da su mu se približile dvije topovnjače Iranske revolucionarne garde i počele pucati na brod. Tanker i njegova posada su sigurni.

Kontejnerski brod također je pogođen vatrenim oružjem, rekao je izvor iz pomorske sigurnosti.

Mir između Irana i Amerike je zapeo na nuklearnom oružju: 'Ako to propadne, rat ide dalje'

Neka plovila su navela da je iranska mornarica emitirala VHF poruku u kojoj se navodi da je Hormuški tjesnac ponovno zatvoren.

"Pažnja svim brodovima, s obzirom na neuspjeh američke vlade da ispuni svoje obveze u pregovorima, Iran proglašava Hormuški tjesnac ponovno potpuno zatvorenim. Nijednom plovilu bilo koje vrste ili nacionalnosti nije dopušten prolaz kroz Hormuški tjesnac", navodi se u radijskoj poruci.

IRAN PRIJETI GLOBALNIM KOLAPSOM Sve ćemo gađati i u Hormuzu i Crvenom moru

Otkako su Sjedinjene Države nametnule blokadu iranskim lukama i obalnim područjima, 23 broda su poslušala naredbe američkih snaga da se vrate prema Iranu, objavila je američka vojska u subotu.

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je u subotu da ne dopušta da mu iranska blokada Hormuškog tjesnaca nabija pritisak.

Američka mornarica protjerala je kineski tanker iz Hormuza

Teheran se tako ponaša već godinama, "ne mogu nas ucjenjivati", rekao je predsjednik novinarima u Bijeloj kući.

No, naglasio je da dvije strane još uvijek pregovaraju. "Razgovaramo s njima i, znate, zauzimamo čvrst stav", rekao je, dodajući da "ćemo imati neke informacije do kraja dana".

