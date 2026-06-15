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BAZA U PUSTINJI

Drama u Kaliforniji: Bombarder B-52 pao nakon polijetanja

Piše HINA,
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Drama u Kaliforniji: Bombarder B-52 pao nakon polijetanja
Foto: ALERTCalifornia

Strateški bombarder američkog ratnog zrakoplovstva pao je nedugo nakon polijetanja iz baze Edwards u Kaliforniji. Hitne službe i dalje su na mjestu nesreće.

Zrakoplov bombarder B-52 Stratofortress američkog ratnog zrakoplovstva srušio se u ponedjeljak nedugo nakon polijetanja iz zrakoplovne baze Edwards u pustinji Mojave u južnoj Kaliforniji, priopćila je baza. Snimke iz zraka s mjesta nesreće, koje se nalazi oko 160 kilometara sjeverno od Los Angelesa, prikazuju spaljeno i još uvijek zadimljeno područje pustinjskog tla veličine približno nogometnog igrališta, dok se vozilo hitnih službi kretalo rubom mjesta nesreće. Na snimkama nisu bili vidljivi veći dijelovi olupine. "Hitne službe odmah su izašle na mjesto nesreće i intervencija je još uvijek u tijeku", objavila je baza na društvenoj mreži X.

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Višemotorni mlazni bombarder srušio se "nedugo nakon polijetanja iz zračne luke Edwards u 11:20 sati po lokalnom vremenu", navodi se u službenoj objavi baze na X-u.

Za sada nema informacija o broju članova posade koji su se nalazili u zrakoplovu niti o tome ima li preživjelih.

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