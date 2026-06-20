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LAKŠE OZLIJEĐEN

Drama u Kotoru: Paraglajder zapeo u krošnji iznad centra

Piše Iva Tomas,
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Drama u Kotoru: Paraglajder zapeo u krošnji iznad centra
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Foto: Vatrogasci Kotor

Na intervenciju su upućena četiri vatrogasca s dva terenska vozila i jednom visinskim

Paraglajder je u subotu promašio mjesto slijetanja te zupeo u krošnji iznad centra Kotora. Služba zaštite i spašavanja u Kotoru dobila je poziv da se paraglajder nalazi kod Doma kulture u Škaljarima u subotu oko 18 sati, piše Vatrogasna jedinica Kotor na svojem Facebook profilu.

Foto: Vatrogasna jedinica Kotor
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Paraglajder je zadobio ogrebotine i lakše ozljede.

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