Drama u Kotoru: Paraglajder zapeo u krošnji iznad centra

Paraglajder je u subotu promašio mjesto slijetanja te zupeo u krošnji iznad centra Kotora. Služba zaštite i spašavanja u Kotoru dobila je poziv da se paraglajder nalazi kod Doma kulture u Škaljarima u subotu oko 18 sati, piše Vatrogasna jedinica Kotor na svojem Facebook profilu.

Foto: Vatrogasna jedinica Kotor

Na intervenciju su upućena četiri vatrogasca s dva terenska vozila i jednom visinskim.

Paraglajder je zadobio ogrebotine i lakše ozljede.