Drama u Kuvajtu: Oboreni pilot F-15 vikao 'Stanite!' dok mu je lokalac prijetio metalnom cijevi

24sata
Drama u Kuvajtu: Oboreni pilot F-15 vikao 'Stanite!' dok mu je lokalac prijetio metalnom cijevi
Napeta scena u Kuvajtu nakon što su tri američka F-15 greškom srušena; svih šest članova posade preživjelo, regija na rubu šireg sukoba

Napeti trenuci zabilježeni su u Kuvajt nakon što se američki pilot katapultirao iz borbenog aviona F-15 koji je greškom oboren iznad te zemlje. Na snimci koja kruži društvenim mrežama vidi se skupina muškaraca kako mu prilazi, a jedan od njih u ruci drži metalnu cijev. - Odstupite! Stanite! - ponavlja pilot dok mu se muškarci približavaju. Prema snimci, činilo se da ga smatraju Irancem. Situacija se smirila tek kada im je rekao da je Amerikanac, nakon čega su se povukli.

Pilot je bio u jednom od tri američka zrakoplova srušena u ponedjeljak u incidentu koji se vodi kao pogreška. Ranije su objavljene i dramatične snimke pada letjelica, čija se pojedinačna vrijednost procjenjuje na 90 milijuna dolara.

United States Central Command (CENTCOM) priopćio je da se svih šest članova posade uspješno katapultiralo. Spasilačke službe su ih pronašle, evakuirale i prevezle u bolnice na preglede. Njihovo stanje je stabilno.

I kuvajtsko Ministarstvo obrane potvrdilo je da su svi preživjeli te da je pokrenuta istraga o okolnostima incidenta.

Druga snimka iz Kuvajta pokazuje potpuno drugačiji prizor. Neimenovana pilotkinja, također katapultirana nakon incidenta prijateljske vatre, na snimci se smije dok joj lokalni stanovnik govori: 'Sigurni ste. Je li sve u redu? Hvala što nam pomažete.'

Zabilježen je i treći pilot koji nakon katapultiranja hoda po tlu.

U međuvremenu, Pentagon je objavio da je broj poginulih američkih vojnika porastao na četiri. Dan ranije potvrđena je smrt trojice vojnika u borbama s iranskim snagama.

Predsjednik Donald Trump izjavio je u telefonskom razgovoru za Daily Mail da bi sukob s Iranom mogao trajati oko četiri tjedna. Na konferenciji za novinare dodao je kako SAD ima kapacitet djelovati i dulje od toga.

Napetosti su eskalirale nakon što su SAD i Izrael tijekom vikenda izveli napade na Iran, pri čemu je ubijen vrhovni vođa Ali Khamenei. Teheran i njegovi saveznici potom su uzvratili napadima na izraelske i druge ciljeve u regiji.

U napadima je pogođena i bolnica Motahari u Teheranu, a prema podacima iranskog Crvenog polumjeseca, u Iranu je dosad poginulo najmanje 555 ljudi. U Izraelu je smrtno stradalo 11 osoba, a u Libanonu 31.

Američki State Department pozvao je državljane SAD-a da napuste 15 zemalja Bliskog istoka zbog sigurnosnih prijetnji, dok se situacija u regiji i dalje razvija.

