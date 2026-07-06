Drama u Libanonu: Izraelski napad ubio četiri čovjeka

Napad testira prekid vatre proglašen prošlog mjeseca koji je značajno smanjio nasilje u južnom Libanonu, glavnom poprištu sukoba između Hezbolaha, koji podržava Iran, i Izraela, ali ga nije u potpunosti eliminirao. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo s četvero ljudi za koje tvrdi da su se približavali "sigurnosnoj zoni" u južnom Libanonu te da su bili prijetnja njezinim snagama. Ministarstvo zdravstva identificiralo je žrtve kao ravnateljicu škole Esperanzu Gandur, njezinu majku, kućnu pomoćnicu i stranog radnika.

Gandur je provjeravala popravke na svojoj kući u Nabatiji, koja je oštećena u ratu, te se vraćala natrag kada je vozilo pogođeno, naveli su lokalni izvor i libanonska državna novinska agencija.

U bolnici Nadždi u Nabatiji, zdravstveni djelatnik rekao je Reutersu telefonom da je osoblje čulo napad prije nego što su žrtve stigle. "Čuli smo eksploziju i vidjeli kako se diže dim", rekao je taj djelatnik. Napad se dogodio na području koje su lokalni stanovnici smatrali sigurnim od napada, dodao je. Također je napomenuo da su se napadi izraelskih bespilotnih letjelica nastavili i nakon prekida vatre, ali ne tako redovito kao prije.

Nesigurnost

Izrael je uspostavio sigurnosnu zonu koja se proteže oko deset kilometara unutar južnog Libanona duž granice, tvrdeći da je ona potrebna kako bi se sjeverne izraelske zajednice zaštitile od napada Hezbolaha. Izraelske snage ostaju raspoređene u dijelovima te zone unatoč prekidu vatre, no Libanon smatra da izraelska prisutnost narušava njegov suverenitet.

Za stanovnike Nabatije i okolnih mjesta ovaj je napad uništio i ono malo osjećaja sigurnosti koji se vratio nakon prekida vatre.

Ali Safa (32) rekao je da je njegova obitelj stalno u pokretu te da je bila prisiljena bježati s juga nekoliko puta otkako je krajem lipnja proglašen prekid vatre.

"Ovo je ponovno vratilo strah", rekao je Safa o napadu u ponedjeljak. "Neke od rijetkih tvrtki koje su se ponovno otvorile ponovno su zatvorene zbog svakodnevnih napada, a neke su obitelji otišle. Uvijek postoji ta mala nada da si barem ponovno u svom domu, no svaki se dan pitaš hoćeš li morati ponovno otići."

Libanon trpi najsmrtonosnije posljedice američko-izraelskog rata s Iranom otkako je Hezbolah 2. ožujka otvorio frontu u znak potpore Teheranu, što je izazvalo izraelsku ofenzivu i kopneni upad u južni Libanon.

Prekid vatre dogovorili su Sjedinjene Države i Katar uz pomoć Irana. Teheran inzistira na prekidu vatre u Libanonu u pregovorima o okončanju šireg regionalnog sukoba, a Izrael je smanjio napade u Libanonu na zahtjev Washingtona.

U izraelskim napadima u Libanonu poginulo je više od 4300 ljudi, podaci su ministarstva zdravstva koje ne pravi razliku između civila i boraca. Na izraelskoj strani, u borbama je poginulo najmanje 36 ljudi, uključujući 32 vojnika i četiri civila, navode izraelske vlasti.