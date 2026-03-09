Trojica i jedna žena terete se za poticanje na ubojstvo i ugrožavanje života i imovine u Ličko-senjskoj županiji
DRAMA U LICI Pritvor za troje osumnjičenih u slučaju poticanja na ubojstvo načelnika Udbine
Sudac istrage Županijskog suda u Karlovcu odredio je pritvor 50-godišnjakinji, 52-godišnjaku i 31-godišnjaku koji su na području Like poticali poznanika na ubojstvo načelnika Udbine Josipa Seučeka te poticali na dovođenje u opasnost života i imovine 39-godišnjaka i 42-godišnjaka. Kako je izvijestilo Državno odvjetništvo (DORH) ne navodeći identitete, sudac istrage odredio je trojki istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela na prijedlog karlovačkog Županijskog državnog odvjetništva (ŽDO).
Karlovački ŽDO sumnjiči 50-godišnjakinju za poticanje na ubojstvo i poticanje na dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom, 52-godišnjaka za poticanje na ubojstvo, a 31-godišnjaka za poticanje na dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.
Tužiteljstvo sumnja da je 50-godišnjakinja, od veljače 2026. do 6. ožujka, na području Ličko-senjske županije, zatražila od 44-godišnjeg poznanika da ubije Seučeka, što je ovaj odbio učiniti. Također, postoji sumnja da je i 51-godišnjak u istom razdoblju od iste osobe zatražio da ubije 39-godišnjaka, također iz Udbine.
Osim toga, sumnja se da su 50-godišnjakinja i 31-godišnjak od 44-godišnjaka u istom razdoblju zatražili da otruje stoku 39-godišnjaku te da 42-godišnjaku iz Gospića izazove imovinsku štetu podmetanjem požara i time izazove opasnost za njegove životinje.
Prema pisanju medija, uhićeni dolaze s području Perušića, a poticali su svog poznanika na ubojstvo Seučeka koji im se suprotstavljao radi njihove stoke. Mediji također navode da su osumnjičenici otprije poznati policije radi počinjenja različitih kaznenih djela.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+