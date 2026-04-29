Drama u Lopači: Vatrogasci i mještani spasili tek rođeno ždrijebe iz duboke provalije

Zahvaljujući brzoj reakciji i ljudskoj solidarnosti u utorak oko 15 sati spašen je jedan mali život. Sve je krenulo pozivom vatrogascima DVD-a Jelenje, koje je u pomoć pozvao vlasnik vrlo mladog ždrijebeta koje je na području Lopače palo u provaliju duboku oko 50 metara. Na teren su odmah izašla trojica vatrogasaca, a pridružila su im se i trojica mještana koji su se zatekli u blizini i bez razmišljanja priskočili u pomoć. Svjesni da vrijeme u ovakvim situacijama znači sve, odlučili odmah krenuti u akciju, piše Općina Jelenje.

U tišini nepristupačnog terena, u kojem se miješala napetost i strah, trajala je borba za jedan mali život. Kako je ispričao Marko Kovačić, predsjednik navedenog DVD-a, pripreme za izvlačenje trajale su sat vremena.

- Situacija je bila izuzetno zahtjevna zbog nepristupačnog terena i dubine provalije. Ždrijebe smo pažljivo vezali vatrogasnim opasačem te ga, uz koordinirani rad svih prisutnih, uspješno i sigurno izvukli na površinu - opisuje Kovačić.

Sve je imalo još veću dozu težine budući da je bila riječ o tek rođenom 'konjiću'.

- Ždrijebe se oždrijebilo tek dan prije spašavanja. Pretpostavljamo da još nije bilo dovoljno stabilno na nogama pa se stropoštalo niz provaliju kada je vlasnik primijetio da ga nema. Kobila je neprestano zabrinuto njištala te bila uz nas cijelo vrijeme spašavanja. Nakon što smo ga izvukli odmah je otrčao mami na cicu. Nažalost, nije imao sretan početak, ali nadamo se da će imati dug život - dodaje Kovačić.

Te riječi najbolje opisuju prizor na terenu – majčinu brigu koja je odzvanjala padinom i ljude koji su, unatoč opasnosti i težini situacije, ostali smireni i fokusirani samo na jedno: spasiti život.