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INCIDENT NA JADRANU

Drama u Makarskoj. Priveden je muškarac koji je bacio Srbina u more zbog majice Crvene zvezde

Piše Veronika Miloševski,
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Drama u Makarskoj. Priveden je muškarac koji je bacio Srbina u more zbog majice Crvene zvezde
Foto: R.Z.
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Incidentu je prethodio zahtjev 43-godišnjaka upućen mladiću da skine majicu s grbom nogometnog kluba Crvena zvezda. Nakon što je državljanin Srbije to odbio, muškarac ga je gurnuo u more

U Makarskoj je u četvrtak napadnut mladić koji je prethodno u centru grada viđen u majici s grbom beogradskog kluba Crvena zvezda. Prema zasad neslužbenim informacijama, nakon napada je bačen u more. Policija istražuje slučaj i traga za počiniteljem.

Kako javlja Dalmatinski portal, na Općinski prekršajni sud u Makarskoj priveden je 43-godišnjak koji je mladića bacio u more. Mladić je, piše portal, iz Srbije. Policija je protiv 43-godišnjaka podnijela optužni prijedlog zbog remećenja javnog reda i mira, a nakon ispitivanja pušten je na slobodu.

STIGLA I POLICIJA Incident u Makarskoj! Mladić nosio majicu Crvene zvezde. Napali ga i bacili u more?!
Incident u Makarskoj! Mladić nosio majicu Crvene zvezde. Napali ga i bacili u more?!

Incidentu je prethodio zahtjev 43-godišnjaka upućen mladiću da skine majicu s grbom nogometnog kluba Crvena zvezda. Nakon što je državljanin Srbije to odbio, muškarac ga je gurnuo u more.

Osumnjičenog se tereti za naročito drsko i nepristojno ponašanje prema članku 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Za taj je prekršaj propisana novčana kazna od 700 do 4000 eura ili kazna zatvora u trajanju do 30 dana.

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Komentari 11
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