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STIGLA I POLICIJA

Incident u Makarskoj! Mladić nosio majicu Crvene zvezde. Napali ga i bacili u more?!

Piše 24sata,
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Incident u Makarskoj! Mladić nosio majicu Crvene zvezde. Napali ga i bacili u more?!
Foto: R.Z.
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Očevici koji su sjedili u jednom od kafića rekli su da bi zbog te majice mogao imati problema te su se pitali zašto se izlaže takvom riziku

Portal Pod Biokovom objavio je informacije o napadu na mladića u Makarskoj koji je u četvrtak u centru grada viđen u majici s grbom beogradskog kluba Crvena zvezda.

Mladića su navodno bacili u more, a sve istražuje policija.

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Očevici koji su sjedili u jednom od kafića rekli su da bi zbog te majice mogao imati problema te su se pitali zašto se izlaže takvom riziku.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici i uzeli podatke. U tijeku je utvrđivanje okolnosti napada i identiteta osoba koje su u njemu sudjelovale.

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Komentari 10
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