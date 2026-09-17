Incident u Makarskoj! Mladić nosio majicu Crvene zvezde. Napali ga i bacili u more?!

Portal Pod Biokovom objavio je informacije o napadu na mladića u Makarskoj koji je u četvrtak u centru grada viđen u majici s grbom beogradskog kluba Crvena zvezda.

Mladića su navodno bacili u more, a sve istražuje policija.

Očevici koji su sjedili u jednom od kafića rekli su da bi zbog te majice mogao imati problema te su se pitali zašto se izlaže takvom riziku.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici i uzeli podatke. U tijeku je utvrđivanje okolnosti napada i identiteta osoba koje su u njemu sudjelovale.