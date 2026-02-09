Dolaskom policije na mjesto događaja, u dvorištu kuće zatečen je 40-godišnjak, od ranije poznat policiji, koji je u rastrojenom stanju vikao i galamio te mahao prerađenom puškom bez kundaka
Drama u Međimurju: Muškarac (40) napao je djelatnike Hitne, prijetio im puškom. Uhitili ga!
Dvojica djelatnika hitne medicinske pomoći lakše su ozlijeđena u petak u međimurskom Brezovcu, kada ih je prilikom intervencije zbog dojave o pokušaju samoubojstva napao 40-godišnji muškarac uz prijetnje vatrenim oružjem, a muškarac je ubrzo uhićen, priopćila je policija.
Napad se dogodio oko 16,43, nakon što je policijski Operativno-komunikacijski centar zaprimio dojavu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije o napadu na njihove djelatnike. Po dolasku tima hitne pomoći na adresu u Brezovcu, iz kuće je izašao muškarac koji je počeo vikati, vrijeđati ih i prijetiti da u kući posjeduje vatreno oružje.
Ubrzo je fizički napao dvojicu djelatnika hitne medicinske pomoći, u dobi od 23 i 36 godina, koji su se uspjeli povući u službeno vozilo i udaljiti s mjesta događaja. Liječnička pomoć pružena im je u čakovečkoj bolnici, gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.
Dolaskom policije na mjesto događaja, u dvorištu kuće zatečen je 40-godišnjak, od ranije poznat policiji, koji je u rastrojenom stanju vikao i galamio te mahao prerađenom puškom bez kundaka. Budući da se oglušio na upozorenja i naredbe policijskih službenika, uz uporabu sredstava prisile uhićen je i priveden u policijsku postaju Mursko Središće.
U policijskim prostorijama pregledao ga je liječnik koji je utvrdio da tijekom uhićenja nije zadobio vidljive ozljede, no zbog nastavka rastrojenog ponašanja muškarac je, uz policijsku pratnju, prevezen u čakovečku bolnicu.
Na temelju naloga Županijskog suda u Varaždinu pretražena je obiteljska kuća kojom se osumnjičeni koristi, a policija je pritom pronašla i oduzela prerađenu pušku te odvojeni kundak.
Protiv 40-godišnjaka policija će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog kaznenog djela prisile prema zdravstvenom radniku, dok će zbog nezakonitog posjedovanja oružja biti prekršajno prijavljen.
