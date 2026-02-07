Unuka ubijenog karikaturista: 'Policija je govorila da ga paze i ne brinemo. Evo kako su pazili'

Mali Mihaljevec, malo i inače mirno međimursko mjesto, zavijeno je u crno nakon nezapamćene tragedije koja se dogodila usred bijela dana. Cijenjeni hrvatski karikaturist Damir Novak (65) ubijen je na kućnom pragu, a život mu je oduzeo susjed Dragutin Srnec (68), koji je nakon krvavog čina pobjegao u obližnji šumarak i počinio samoubojstvo. Dok policija slaže mozaik zločina čiji se motiv krije u bizarnom sudskom sporu oko međe, javnosti se potresnom ispovijesti obratila unuka ubijenog umjetnika.

Krvavi pir pred očima obitelji

U pismu upućenom medijima, unuka Damira Novaka detaljno je opisala trenutke užasa koji su se odigrali pred njezinom bakom i devetogodišnjom sestrom. Njezine riječi svjedoče o hladnokrvnoj egzekuciji i brutalnosti napadača, piše Međimurski.hr

​- Monstrum ga je čekao sakriven u našem dvorištu, tren kad je izašao iz auta je pucao u auto pa njemu u leđa. Deda je tako uzviknuo i pao na pod da su baka i seka potrčale van iz kuće. Baka je skočila na njega da mu zaustavi krvarenje. Deda više nije disao - stoji u potresnoj ispovijesti.

Dok se baka borila za život svog supruga, ubojica nije pokazivao milost.

​- Baka ga je molila da ode, da ga pusti. Zvala je sve susjede sa svih pet strana, nitko se nije usudio prići i pomoći. Seka je vrištala. A on je hladnim pogledom stavio rafal na njenu glavu i rekao trčite obje unutra ili ću i vas. Baka je potrčala sa sekom unutra, a on je krvoločno ispucao dedu par puta u glavu i kukavički pobjegao i ubio sebe.

'Policija je govorila da ga pazi'

Obitelj tvrdi da se tragedija mogla spriječiti. Unuka ističe kako su prijetnje bile svakodnevne i da su za sve postojali dokazi koje je imala i policija. Prema njezinim riječima, kap koja je prelila čašu dogodila se još 2022. godine, kada je Srnec pred tada sedmogodišnjom unukom zaprijetio Novaku smrću.

​- Tek onda smo podnijeli pritužbe, naravno pronađeno mu je i oružje, iako to policiji nije bilo dovoljno. Policija nam je govorila ne brinite, mi ga pazimo, evo kako su nas pazili. Tako da smo izgubili najdivniju osobu na svijetu. Mog dedu koji je crtao svaku karikaturu da bi mi mogao priuštiti fakultet - ogorčeno poručuje unuka, dodajući kako njezina mlađa sestra od šoka ne spava i plače cijele noći.

Navodi i bizarne detalje dugogodišnjeg zlostavljanja, poput onog da je ubojica, nakon što su Novaku preminuli roditelji, slavio puštajući četničke pjesme i pjevajući stih "Majka će te hladnog ljubiti".

Odlazak umjetnika i dobričine

Foto: HVZ

Vijest o smrti Damira Novaka šokirala je ne samo Međimurje, već i cijelu hrvatsku umjetničku i društvenu scenu. Novak nije bio samo karikaturist svjetskog glasa, dobitnik čak 95 domaćih i međunarodnih nagrada, već i dugogodišnji član i predsjednik DVD-a Mali Mihaljevec, vatrogasni sudac te predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. Svojim je radom rodno mjesto upisao na svjetsku karikaturističku scenu, organizirajući međunarodne izložbe i festival karikature. Mještani ga opisuju kao dobričinu, skromnog čovjeka koji je uvijek želio pomirenje i izbjegavao sukobe, čak i s onima koji su mu prijetili.

Motiv ovog stravičnog zločina, prema neslužbenim informacijama, leži u višegodišnjem sudskom sporu oko međe.

Novak je 2019. godine podnio tužbu protiv Srneca zbog ometanja posjeda. Spor se vodio oko čestice široke tek jedan metar, a presudom iz 2022. godine sud je stao na stranu Novaka, naloživši Srnecu da prestane s uznemiravanjem i plati sudske troškove od 830 eura. Srenecu je policija još 2022. godine oduzela arsenal oružja. Prilikom pretrage policijski službenici su pronašli i oduzeli ručno izrađenu malokalibarsku pušku s pripadajućom optikom, prigušivačem i željeznom šipkom koja služi kao zamjenski kundak, ručno izrađeni malokalibarski pištolj, zračni pištolj, više komada streljiva za puške i pištolje raznih kalibara te dva optička nišana za puške, pisao je Međimurski.hr.