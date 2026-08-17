Drama u Ninu: Pijani Francuz nožem pokušao ubiti Hrvata, opirao se i vrijeđao policajce

Zadarski policajci s Ispostavom Nin proveli su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim državljaninom Francuske kojega sumnjiče za pokušaj ubojstva.



Muškarca sumnjiče da je 15. kolovoza oko 21.50 sati u Zadru u Ulici Trg kneza Višeslava, nakon druženja i verbalnog sukoba, 40-godišnjem hrvatskom državljaninu, u namjeri da ga usmrti, oštrim predmetom zadao ubodnu ranu u predjelu prsa. Ozlijeđeni muškarac je zatražio pomoć, a 39-godišnjeg stranog državljanina do dolaska policije zadržao je djelatnik Hitne medicinske pomoći.

Na mjestu događaja policijski službenici morali su upotrijebiti sredstva prisile kako bi uhitili 39-godišnjaka koji je pružao aktivni otpor, nekontrolirano mahao rukama te se pokušao udaljiti. Tijekom postupanja vrijeđao je i omalovažavao policijske službenike i djelatnike Hitne medicinske pomoći.

Osumnjičenog su doveli u prostorije policije gdje mu je alkotestiranjem utvrđena prisutnost alkohola u organizmu. Ozlijeđeni 40-godišnjak dobio je liječničku pomoć u Općoj bolnici Zadar gdje su mu konstatirali teške tjelesne ozljede.

Policijski službenici su u suradnji s kriminalističkim tehničarima na mjestu događaja proveli očevid.



Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 39-godišnjaka su podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju te su ga u zakonskom roku predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.



