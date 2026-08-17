Obavijesti

News

Komentari 18
TEŠKO GA OZLIJEDIO

Drama u Ninu: Pijani Francuz nožem pokušao ubiti Hrvata, opirao se i vrijeđao policajce

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: < 1 min
Drama u Ninu: Pijani Francuz nožem pokušao ubiti Hrvata, opirao se i vrijeđao policajce
Foto: 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Alkoholizirani francuski državljanin (39) napao je 40-godišnjaka nakon svađe. Nakon toga se pokušao udaljiti, no zadržao ga je djelatnik Hitne pomoći. Policajce je i omalovažavao

Zadarski policajci s Ispostavom Nin proveli su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim državljaninom Francuske kojega sumnjiče za pokušaj ubojstva.
 
Muškarca sumnjiče da je 15. kolovoza oko 21.50 sati u Zadru u Ulici Trg kneza Višeslava, nakon druženja i verbalnog sukoba, 40-godišnjem hrvatskom državljaninu, u namjeri da ga usmrti, oštrim predmetom zadao ubodnu ranu u predjelu prsa. Ozlijeđeni muškarac je zatražio pomoć, a 39-godišnjeg stranog državljanina do dolaska policije zadržao je djelatnik Hitne medicinske pomoći.

Na mjestu događaja policijski službenici morali su upotrijebiti sredstva prisile kako bi uhitili 39-godišnjaka koji je pružao aktivni otpor, nekontrolirano mahao rukama te se pokušao udaljiti. Tijekom postupanja vrijeđao je i omalovažavao policijske službenike i djelatnike Hitne medicinske pomoći.

UHITILA GA POLICIJA U Zadru elektrošokerom napao poznanika i tukao ga metalnom šipkom po tijelu. U pritvoru je
U Zadru elektrošokerom napao poznanika i tukao ga metalnom šipkom po tijelu. U pritvoru je

Osumnjičenog su doveli u prostorije policije gdje mu je alkotestiranjem utvrđena prisutnost alkohola u organizmu. Ozlijeđeni 40-godišnjak dobio je liječničku pomoć u Općoj bolnici Zadar gdje su mu konstatirali teške tjelesne ozljede.

Policijski službenici su u suradnji s kriminalističkim tehničarima na mjestu događaja proveli očevid.
 
Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 39-godišnjaka su podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju te su ga u zakonskom roku predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.
 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 18
VIDEO Tucaković: Vatrogasci su obranili kuće kod Jovića, a i na Dinari očekujemo bolju situaciju
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Tucaković: Vatrogasci su obranili kuće kod Jovića, a i na Dinari očekujemo bolju situaciju

Na požarištima tijekom noći nije bilo novih razbuktavanja. Vatrogasci nastavljaju sanaciju na požarištima, posebno na onom iznad Omiša
EKSKLUZIVNO Svjedokinja koja je prijavila uhićene za palež: 'Vidjeli smo ih kraj plamena...'
ISTRAGA ZBOG NIZA POŽARA

EKSKLUZIVNO Svjedokinja koja je prijavila uhićene za palež: 'Vidjeli smo ih kraj plamena...'

Kraj Benkovca uhitili četvero zbog paleži • Svjedokinja za 24sata: ‘Pobjegli su odmah’ • Uhitili i muškarca zbog paleži na Čiovu • Istražuju i veliki požar kraj Omiša • Kriminalist: 'Ako je sabotaža, to je terorizam'
Stiže oluja, moguća je i tuča! Evo gdje će biti najgore. Za jednu regiju narančasti alarm
NOVE NESTABILNOSTI

Stiže oluja, moguća je i tuča! Evo gdje će biti najgore. Za jednu regiju narančasti alarm

Vjetar će u unutrašnjosti biti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, no uz nestabilnosti navečer može biti i olujnih udara.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026