DRAMA U NJEMAČKOJ Pucnjava kod škole, ima ozlijeđenih. Policija uhitila napadača (16)

Najmanje dvije djevojke teško su ozlijeđene u napadu tijekom školskog vremena u srednjoj školi u Gornjoj Bavarskoj u srijedu oko 12.50 sati. Zbog napada je uhićen dječak (16). Žrtve su zadobile ubodne rane, a za sada su izvan životne opasnosti. Točne okolnosti napada još uvijek nisu jasne, piše Bild.

Prema prvim podacima, incident se dogodio na školskom terenu, u neposrednoj blizini srednje škole. Osumnjičeni počinitelj, 16-godišnjak, isprva je pobjegao, ali je ubrzo nakon toga uhićen. U potrazi je korišten policijski helikopter i alarmirane su sve hitne službe. Istražitelji utvrđuju je li osumnjičenik sadašnji ili bivši učenik srednje škole.

JUST IN - School stabbing at Das Welfen-Gymnasium in Schongau, Bavaria, Germany. Multiple people stabbed, suspect in custody. pic.twitter.com/UnNKL36v1W — Confidential Post (@C_Post_News) July 8, 2026

Sigurnosni izvori prvo su su izvijestili o četiri ozlijeđene osobe. Policija je nakon toga potvrdila da su najmanje dvije djevojke teško ozlijeđene. Prema ADAC-ovoj službi za spašavanje iz zraka, u pogonu je ukupno šest helikoptera. Jedan od helikoptera već je prevezao ozlijeđene osobe u bolnicu.

Dužnosnici su pozvali ljude da izbjegavaju to područje. U vatrogasnoj postaji u Bahnhofstrasse postavljena je kontaktna točka za rodbinu i roditelje otprilike 800 učenika. Pogođena Welfen-Gymnasium dio je školskog kompleksa. U blizini se nalaze i Realschule (srednja škola) i Mittelschule (osnovna škola). Schongau je mali grad na obalama rijeke Lech u zapadnoj Gornjoj Bavarskoj s više od 12 000 stanovnika.