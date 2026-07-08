Posjetite štand Agronomske škole Zagreb: Nude domaće rajčice, tikvice, paprike...

U Agronomskoj školi Zagreb u punom je jeku sezona berbe, a učenici i njihovi nastavnici pozivaju građane da svrate po svježe, domaće povrće uzgojeno vlastitim rukama.

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Zbog povećane berbe, školski prodajni štand od sada je otvoren ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 10 sati. U ponudi se mogu pronaći sezonski proizvodi poput rajčica, krastavaca, tikvica, paprika i salate, a sve je uzgojeno uz puno truda, znanja i predanosti učenika pod vodstvom njihovih nastavnika.

Njihovu objavu na Facebooku pogledajte u nastavku:

Ova inicijativa pruža priliku građanima da nabave svježe i kvalitetne domaće proizvode, ali i da podrže praktičan rad učenika koji kroz uzgoj povrća stječu vrijedna znanja i iskustva.

Iz Agronomske škole Zagreb poručuju kako je riječ o povjerenju koje se gradi godinama, a svi zainteresirani pozvani su da posjete školski štand i uživaju u plodovima rada mladih agronoma.