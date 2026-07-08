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PREDAO SE POLICIJI

Objavili detalje krvavog pohoda u Čakovcu: Ranio muškarce na parkiralištu, u stanu imao drogu

Piše Ivan Štengl,
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Objavili detalje krvavog pohoda u Čakovcu: Ranio muškarce na parkiralištu, u stanu imao drogu
Foto: eMeđimurje
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Policija je pretražila i stan osumnjičenog u kojem su pronašli više od 1 kilograma marihuane, 5,78 grama sintetskog kanabinoida, 9,93 grama kokaina, digitalna vaga te nekoliko komada puščanog streljiva kalibra 7,9 milimetara

Policija je dovršila istragu u suradnji s DORH-om nad 42-godišnjim Danijelom T. On je protekle subote na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu muškaraca (23 i 28). Kako neslužbeno doznajemo, policajci su uspjeli stupiti u kontakt s njegovim poznanicima te su otkrili da je on pobjegao u inozemstvo. Uspjeli su ga nagovoriti da je najbolje da se sam preda, što je i napravio u utorak.

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Uhićen napadač (42) iz Čakovca: Upucao dvojicu na parkiralištu, pobjegao pa se predao policiji... VIDEO
Uhićen napadač (42) iz Čakovca: Upucao dvojicu na parkiralištu, pobjegao pa se predao policiji... | Video: 24sata/pixsell

Protiv 42-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela ubojstva u pokušaju, dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom i neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.

BIO JE U BIJEGU Uhićen napadač (42) iz Čakovca: Upucao dvojicu na parkiralištu, pobjegao pa se predao policiji...
Uhićen napadač (42) iz Čakovca: Upucao dvojicu na parkiralištu, pobjegao pa se predao policiji...

- Naime, u subotu, 4. srpnja oko 3:40 sati u središtu Čakovca, osumnjičeni se najprije u ugostiteljskom objektu verbalno sukobio s 22-godišnjakom te mu pritom izrekao prijetnje. Nakon zatvaranja objekta na parkiralištu je pričekao dolazak 22-godišnjaka i 28-godišnjaka, koji su bili u društvu 23-godišnjakinje i 26-godišnjaka te je tijekom fizičkog sukoba iz vatrenog oružja ispalio nekoliko hitaca prema njima. Pritom je pogodio 22-godišnjaka i 28-godišnjaka, dok 23-godišnjakinja i 26-godišnjak nisu zadobili ozljede - navodi policija.

U incidentu je 22-godišnjak teško ozlijeđen, dok je 28-godišnjak lakše.

Policija je pretražila i stan osumnjičenog u kojem su pronašli više od 1 kilograma marihuane, 5,78 grama sintetskog kanabinoida, 9,93 grama kokaina, digitalna vaga te nekoliko komada puščanog streljiva kalibra 7,9 milimetara.


Foto: Policija
Foto: Policija
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Komentari 0
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