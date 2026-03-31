DRAMA U OSIJEKU Dva puta opljačkao istu pekarnicu, djelatnici prijetio nožem

Zbog sumnje da je tijekom ožujka u Osijeku počinio dva razbojništva u istoj pekarnici osječko-baranjska policija uhitila je 48-godišnjeg okrivljenika i privela ga pritvorskom nadzorniku, izvijestili su u utorak. Osumnjičenog 48-godišnjaka tereti se da je u subotu uvečer u pekarnici na području Osijeka, uz prijetnju nožem, pokušao počiniti razbojništvo nad 44-godišnjom djelatnicom koja je odmah nazvala policiju, te se razbojnik udaljio u nepoznatom smjeru.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 48-godišnjak u istoj pekarnici bio i 7. ožujka, kada je uz prijetnju nožem blagajnici iz blagajne uzeo oko 700 eura i nakon toga napustio pekarnicu.

Temeljem naloga osječkog Županijskog suda obavljena je pretraga te su pronađeni predmeti za koje se sumnja da potječu iz tih kaznenih djela.

Osumnjičenik je uhićen i priveden pritvorskom nadzorniku, a protiv njega slijedi posebno izvješće osječkom Općinskom državnom odvjetništvu, navode u Policijskeoj upravi osječko-baranjskoj.